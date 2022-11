Selena Gomez: Ndarja me Justin Bieber ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë

Selena Gomez ka zbuluar se ndarja e saj në vitin 2018 me Justin Bieber ishte ‘gjëja më e mirë që i ka ndodhur ndonjëherë’ në dokumentarin e saj të ri “My Mind & Me”.









Krijuesja e hitit të Wolves, 30 vjeç, e cila ishte në lidhje dashurie me muzikantin për tetë vjet, tha se ndjeu se duhej të ndodhte ‘ndarja më e keqe ndonjëherë’ në mënyrë që të mësonte të ‘zgjidhte veten dhe të zgjidhte përsëri jetën.

Ndarja u bë frymëzim për këngën e saj hit të vitit 2020 , Lose You to Love Me.

Selena tha se ishte jashtëzakonisht e vështirë t’i jepte fund lidhjes së saj në sytë e publikut, duke u shprehur:

“U ndjeva e përhumbur nga një marrëdhënie e kaluar që askush nuk donte ta linte, por më pas thjesht e kalova atë. Nuk kisha më frikë.

Edhe pse e vështirë për t’u përballur në atë kohë, ajo tani e mendon ndarjen e tyre në një këndvështrim pozitiv.

“Ndjehem sikur më duhej të kaloja dhimbjen më të keqe të mundshme ndonjëherë dhe më pas thjesht harrova gjithçka në dorë, ishte vërtet konfuze. Por unë thjesht mendoj se kjo duhej të ndodhte dhe në fund të fundit ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë”, tha Selena.