Mësuesja kolumbiane pushohet nga puna pasi postoi foto seksi me bikini në Instagram (Foto)

Për këtë mësuese super seksi, shkolla ka përfunduar zyrtarisht.









Yeimmy Ilias Isaza, një edukatore nga Barranquilla, Kolumbi me mbi 393,000 ndjekës të mediave sociale, thuhet se u pushua nga pozicioni i saj si instruktore pasi administratorët e ish-shkollës së saj vunë në sy fotot e saj të zjarrta në Instagram.

“Nuk është vetëm të besosh te ty, por edhe të punosh me ty”, shkroi Isaza poshtë një fotoje të saj me bikini metalike prej ari dhe mbulesë dantelle me një të çarë deri në bigëzim. Fotoja plot epsh dërgoi mbi 1750 gjuhë digjitale të cilët flisnin të tunduar.

Dhe kjo është vetëm një nga fotot e shumta joshëse të mësueses së shkollës.

Në korniza të ndara, Isaza është pozuar me fustane trupore të ngushta deri në lëkurë, bikini me ngjyrë të hapur dhe të brendshme të mëndafshta.

