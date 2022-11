“Do shihni çudira gjatë gjykimit!”/ Protesta për Teatrin, Këlliçi: Policia na dhunoi, në qeli s’kam qenë vetëm!

Teksa sot duhet të mbahej një seancë gjyqësore pas padisë së deputetit të Partisë Demokratike, Belind Këlliçi për disa policë, që sipas tij është dhunuar gjatë shembjes së teatrit Kombëtar, gjyqi është shtyrë. Shkak mësohet se është bërë mungesa e një prej të pandehurve.

Këlliçi gjatë fjalës së tij para mediave tha se natën ku u shemb teatri, është dhunuar nga punonjës policie vetëm se po mbronte një pronë që ishte trashëgimi kulturore. Ai tha se kësaj çështje do i shkojë deri në fund.

“Natën kur u shemb teatri, jemi marrë forcërisht nga policia, e drejtuar në atë kohë nga Sandër Lleshaj. Policë që nuk kuptoheshin se ça ishin, jemi dhunuar. Unë atë natë u mora dhunshëm, u dërgova në komisariat në Kombinat, pse po mbroja teatrin Kombëtar. Kam kryer analizat mjeko-ligjore, dhe eksperti ka konstatuar dëme ndaj personit tim. Unë i kam thënë fjalën artistëve, aktivistëve, se do i shkoja çështjes deri në fund. Do të shkojmë në gjyq me ata policë, për të vërtetuar dhunën ndaj meje, Ata policë që kanë ushtruar dhunë atë natë, duhet të mbajnë përgjegjësi. Sot u shty seanca për në muajin dhjetor, pasi mungonte një prej të pandehurve. Do shihni çudira gjatë këtij procesi. Do i shkoj deri në fund kësaj çështje. Nuk është vetëm Belindi. Skam qenë i vetëm atë natë në qeli. Inkurajoj çdo qytetar, që sa herë i shkelen të drejtat, të mos stepen dhe mos të kenë frikë.”, tha Këlliçi.