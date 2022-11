Zgjedhjet afatmesme në SHBA: Republikanët “kërcënojnë” të spastrojnë Biden nëse rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve

Ligjvënësit republikanë amerikanë planifikojnë të nisin hetime të gjera ndaj administratës së presidentit Joe Biden nëse ata rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve në zgjedhjet e mesmandatit të nesërm, tha kreu i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy në një intervistë të transmetuar sot në CNN.









Ndër rastet që shumica e re parlamentare do të dëshironte të rihapte, McCarthy përmendi në mënyrë specifike mënyrën kaotike në të cilën Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga Afganistani në gusht 2021, por edhe shkaqet e pandemisë Covid-19 dhe nuk përjashtoi mundësinë e inicimit të shkarkimit, procedurat, për të cilën po bëjnë thirrje disa anëtarë të partisë së tij, pa specifikuar se kush do të jetë në shënjestër.

“Ne kurrë nuk do të përdorim një mocion fajësimi për qëllime politike”, tha McCarthy, i cili mund të bëhet kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve të martën, duke zëvendësuar demokraten Nancy Pelosi. “Kjo nuk do të thotë, megjithatë, se nëse diçka del, nuk do të ndodhë në një moment tjetër”.

Republikani 57-vjeçar ka siguruar se ka mbështetjen e partisë së tij, si dhe të Donald Trump, për të marrë drejtimin në Dhomën e Përfaqësuesve, ndërsa Partia e Vjetër e Madhe (GOP) favorizohet nga sondazhet në zgjedhjet afatmesme, në të cilën ai do të rinovojë të 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve.

Shtatë vjet pasi ai dështoi të bëhej kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve, deputeti i Kalifornisë, Kevin McCarthy do të marrë hakmarrjen e tij falë përpjekjeve për të joshur Donald Trump dhe mbështetësit e tij.

Në atë intervistë për CNN, republikani kujtoi gjithashtu se partia e tij synonte t’i jepte përparësi luftimit të inflacionit dhe emigracionit.

Sipas sondazheve të fundit, opozita republikane ka një shans të fortë për të kapur shumicën në dhomë.