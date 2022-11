“Asnjë kokërr leku nuk do shkojë për Zelenskin”/ Ukraina shqetësohet për zgjedhjet afatmesme të SHBA

Ekziston një ankth në rritje për atë që zgjedhjet afatmesme amerikane të së martës mund të nënkuptojnë për Ukrainën dhe mbështetjen e SHBA-së për vendin, mes frikës se një rritje e republikanëve mund të dobësojë mbështetjen amerikane për Kievin.









Zyrtarët dhe ligjvënësit ukrainas po shqyrtojnë anketat e opinionit dhe analizojnë komentet e homologëve të tyre.

“Ne shpresojmë që për hir tonë të mos bëhemi viktimë e debatit partizan që po shpaloset tani në SHBA”, tha për POLITICO Ivanna Klympush-Tsintsadze, ish-zëvendëskryeministre e Ukrainës dhe tani deputete e opozitës. “Kjo është frika, sepse ne jemi shumë seriozisht të varur jo vetëm nga mbështetja amerikane, por edhe nga lidershipi i SHBA-së në drejtim të mbajtjes së përpjekjeve të përbashkëta të kombeve të tjera”.

Udhëheqësi i pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve, Kevin McCarthy, kryetari i ardhshëm i mundshëm nëse mbizotërojnë republikanët, tha muajin e kaluar se nuk do të kishte asnjë “çek bosh” për Ukrainën nëse Dhoma e Përfaqësuesve kthehet nën kontrollin e republikanëve. Administrata Biden është përpjekur të qetësojë shqetësimet rreth angazhimit të qeverisë për të mbështetur Ukrainën në luftën e saj kundër pushtimit të presidentit rus Vladimir Putin, por ndjenjat populiste republikane në Kongres po kërkojnë më pak mbështetje për Kievin dhe më shumë vëmendje për problemet e brendshme të SHBA-së.

“Jam e shqetësuar për krahun Trump të GOP,” tha Mia Willard, një ukrainas-amerikane që jeton dhe punon në Kiev. “Kohët e fundit kam lexuar për premtimin e deputetes Marjorie Taylor Greene se “asnjë qindarkë tjetër nuk do të shkojë në Ukrainë” nëse republikanët rimarrin kontrollin e Kongresit”.

Sipas të dhënave të fundit të sondazhit, republikanët janë të favorizuar për të marrë përsipër Dhomën dhe ndoshta Senatin në votimin e së martës.

“Unë shpresoj se pavarësisht nga rezultatet e zgjedhjeve,” tha Willard, “do të ketë një konsensus të vazhdueshëm dypartiak për mbështetjen e Ukrainës në mes të gjenocidit të Rusisë ndaj popullit ukrainas, të cilin nuk mund ta quaj asgjë veçse një gjenocid, pasi kam parë nga afër krimet e luftës të Rusisë në tani territore të de-okupuara”, tha Willard, i cili është studiues në Qendrën Ndërkombëtare për Studime Politike në kryeqytetin ukrainas.

Ish-ministri i Jashtëm ukrainas Pavlo Klimkin është i bindur se mbështetja ushtarake dhe financiare e SHBA për vendin e tij do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve afatmesme. “Unë nuk shoh një numër kritik njerëzish në mesin e republikanëve që bëjnë thirrje për shkurtimin e ndihmës”, i tha ai POLITICO. Në të njëjtën kohë, Klimkin pranoi se procedura për shqyrtimin e ndihmës në Ukrainë nga Kongresi mund të bëhet më komplekse.

Klimkin tha se ai beson se qëndrimi i SHBA-së ndaj Ukrainës është “kritik” për Uashingtonin përtej konfliktit ukrainas – “jo vetëm në lidhje me Rusinë, por edhe për mënyrën se si SHBA do të perceptohen nga Kina”.

Për Ukrainën, Klimkin tha se “rreziku real” është debati që po zhvillohet në Uashington në të dy anët e rrugës për faktin se “Shtetet e Bashkuara po japin shumë më tepër se e gjithë Evropa” për përpjekjet e Kievit për luftë.

Sipas Institutit Kiel të Ekonomisë Botërore, SHBA-ja ka sjellë angazhimet e saj totale në ndihmën ushtarake, financiare dhe humanitare në mbi 52 miliardë euro, ndërsa vendet dhe institucionet e BE-së kanë arritur në pak më shumë se 29 miliardë euro.

“SHBA-ja tani po angazhohet gati dy herë më shumë se të gjitha vendet dhe institucionet e BE-së së bashku. Kjo është një shfaqje e dobët për vendet më të mëdha evropiane, veçanërisht pasi shumë nga premtimet e tyre po mbërrijnë në Ukrainë me vonesa të gjata, “tha Christoph Trebesch, kreu i ekipit që përpilon gjurmuesin e mbështetjes për Ukrainën të Institutit Kiel.

Qëndrimi i Evropës

Nëse republikanët mbizotërojnë në votimin e së martës, ankthi është gjithashtu se pa udhëheqjen e SHBA-së, Ukraina do të rrëshqiste gjithashtu axhendën e politikës së Evropës, duke e privuar Ukrainën nga mbështetja që i nevojitet vendit për “fitoren mbi përbindëshin rus”, tha Klympush-Tsintsadze.

Nëse ndodh më e keqja dhe mbështetja e SHBA-së dobësohet pas zgjedhjeve afatmesme, Klympush-Tsintsadze tha se ka disa shpresa se Evropa do të qëndrojë ende e patundur. Ajo ka zbuluar në Evropë “shumë më shumë maturi në vlerësimin e asaj që Rusia është dhe çfarë mund të bëjë, dhe shpresoj se do të ketë zëra të mjaftueshëm edhe atje në Evropë, për të siguruar që nuk do të ketë dobësim të mbështetjes”, tha ajo.

Të tjerët janë më pak të sigurt se sa të fortë dhe të besueshëm do të ishin evropianët pa nxitur dhe galvanizuar Uashingtonin. Disa zyrtarë dhe ligjvënës vunë në dukje luftërat ballkanike të viteve 1990 dhe mënyrën sesi administrata e Klintonit u ndal, duke argumentuar se evropianët duhet të marrin drejtimin vetëm që të duhet të ndërhyjnë diplomatikisht dhe ushtarakisht më vonë.

“Ne në Ukrainë kemi parë nga afër zhvillimet në SHBA dhe çfarë konfigurimi do të ketë Kongresi pas zgjedhjeve afatmesme”, tha Iuliia Osmolovska, kryetare e Qendrës së Dialogut Transatlantik dhe një anëtare e lartë në GLOBSEC, një institut global me seli në Bratislavë.

“Kjo mund të ndikojë në vendosmërinë ekzistuese të establishmentit politik të SHBA-së për të vazhduar mbështetjen e Ukrainës, mbi të gjitha ushtarakisht. Sidomos duke pasur parasysh zërat nga disa republikanë që bëjnë thirrje për ngrirjen e mbështetjes për Ukrainën, “tha ajo.

Por Osmolovska mbetet me shpresë, duke vënë në dukje se “Ukraina ka gëzuar mbështetjen dypartiake në luftën me Rusinë që nga ditët e para të pushtimit në shkurt të këtij viti”. Ajo gjithashtu beson se presidenti Joe Biden do të kishte hapësirë ​​për të vepruar në mënyrë më të pavarur kur bëhet fjalë për ndihmën ushtarake për Ukrainën, pa kërkuar miratimin nga Kongresi falë legjislacionit tashmë në libra.

Por ajo nuk e përjashton “rrezikun e njëfarë rraskapitjeje” nga aleatët, duke argumentuar se Ukraina duhet të dyfishojë përpjekjet e diplomacisë për të parandaluar që kjo të ndodhë. Ajo që duhet theksuar, tha ajo, është se “partnerët tanë perëndimorë përfitojnë vetëm nga mundësimi i Ukrainës për të mposhtur Rusinë sa më shpejt të jetë e mundur” – pasi një konflikt i zgjatur nuk është në interesin e askujt.

“Ekziston një ndjenjë në ajër se ne po fitojmë në luftë, megjithëse është larg përfundimit”, tha Glib Dovgych, një inxhinier softuerësh në Kiev.

“Nëse fluksi i parave dhe pajisjeve zvogëlohet, kjo nuk do të nënkuptojë humbjen tonë, por do të thotë një luftë shumë më e gjatë me humbje shumë më të mëdha njerëzore. Dhe meqenëse shumë aleatë të tjerë po shikojnë SHBA-në në vendimet e tyre për të na ofruar mbështetje, nëse SHBA zvogëlon shkallën e ndihmës së tyre, vendet e tjera si Gjermania, Franca dhe Italia ndoshta do të ndiqnin shembullin, “tha Dovgych.

Yaroslav Azhnyuk, president dhe bashkëthemelues i Petcube, një kompani teknologjike që zhvillon pajisje inteligjente për kafshët shtëpiake, thotë se “është e qartë se opinionet se si t’i jepet fund luftës së Rusisë ndaj Ukrainës po përdoren për konkurrencën e brendshme politike brenda SHBA-së”.

Ai shqetësohet për ndikimin në opinionin politik amerikan edhe të sipërmarrësve dhe investitorëve me bazë në SHBA, duke përmendur ndër të tjera David Sacks, Elon Musk dhe Chamath Palihapitiya. “Ata kanë ndarë publikisht pikëpamjet shqetësuese, duke thënë se Ukraina duhet t’i dorëzojë Krimenë Rusisë, ose se SHBA duhet të ndalojë mbështetjen e Ukrainës për të shmangur një luftë bërthamore globale.”

Azhnyuk shtoi: “E kuptoj, bërthamat janë të frikshme. Por ajo që ndodh në 5-10 vitet e ardhshme pasi Ukraina të lëshojë ndonjë pjesë të territorit të saj ose konflikti është ngrirë. Një skenar i tillë do t’i sinjalizonte të gjithë botës se terrorizmi bërthamor funksionon.

Mykhailo Podolyak, një këshilltar në zyrën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, tha se pavarësisht nga rezultatet e zgjedhjeve afatmesme të SHBA, Kievi është “i bindur” se mbështetja dypartiake për Ukrainën do të mbetet në të dy dhomat e Kongresit. Si republikanët ashtu edhe demokratët kanë shprehur solidaritetin e tyre me Ukrainën dhe ky qëndrim do të mbetet “një reflektim i vullnetit të popullit amerikan”, tha ai.

Pala ukrainase mbështetet në udhëheqjen e Amerikës në çështje të rëndësishme të ndihmës së mbrojtjes, veçanërisht në zgjerimin e kapaciteteve të sistemit të mbrojtjes ajrore të Ukrainës, mbështetjen financiare, forcimin e sanksioneve kundër Moskës dhe njohjen e Rusisë si një sponsor shtetëror të terrorizmit, tha Podolyak për POLITICO.

Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, tha Klympush-Tsintsadze, ish-zëvendëskryeministri.

“Shumë gjëra në botë varen nga kjo luftë”, tha ajo. “Nuk ka të bëjë vetëm me rivendosjen e integritetit tonë territorial. Nuk ka të bëjë vetëm me lirinë dhe mundësinë tonë për të ardhmen, mbijetesën tonë si komb dhe mbijetesën tonë si vend – do të ketë pasoja drastike për gjeopolitikën e botës”, tha Klympush-Tsintsadze.