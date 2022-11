Chris Evans, “Mashkulli më seksi në botë” për vitin 2022 sipas “People”, ja reagimi i aktorit

Chris Evans është “Mashkulli më seksi” për vitin 2022 sipas revistës “People”, e cila sigurisht shfaqi fituesin e madh të këtij viti.









Aktori ka reaguar me një koment që tregon se në moshën 41-vjeçare mbetet një fëmijë i nënës së tij: “Mamaja ime do të jetë shumë e lumtur! Ajo është krenare për gjithçka që bëj, por për këtë mund të mburret me të vërtetë’.

Nëse dikush do t’i kishte thënë si adoleshent se një ditë do ta mbante këtë titull, ai do të fryhej si pallua: “Kjo ndoshta do të ishte rruga për të qenë në krye të mbledhjeve të lezetshme të fëmijëve në shkollë, ku nuk kisha vend”, thotë ai në intervistën e tij të fundit.

I njohur kryesisht për rolin e tij si “Captain America” ​​nga Marvel, ai ka qenë i kërkuar vitet e fundit në botën e argëtimit, duke luajtur ndër të tjera në “Lightyear” të Pixar dhe “The Grey Man” të Netflix.

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

Pasi ka mbushur të dyzetat, ai ka zgjedhur një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme, pasi siç beson ai, “Jam shumë i vjetër për të qenë me valixhe gjatë gjithë kohës dhe jam i lumtur në shtëpi”. Ëndrrat e tij për të ardhmen, në fakt, nuk kanë të bëjnë vetëm me aktrimin, pasi ai është i hapur ndaj perspektivës së martesës dhe fëmijëve: “Patjetër që do ta doja këtë”, thotë shkurt ai.

Një nga gjërat pozitive të një karriere të gjatë është se tani ndihet mjaft i sigurt për t’u ‘shkëputur’. Ndjej se kam pak më shumë liri për t’u larguar nga industria dhe në të njëjtën kohë ende mund të gjejë punë që plotësojnë nevojën time për të krijuar sa herë që kthehem’.