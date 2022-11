(FOTO-EMRI) Ky është shqiptari që u gjet i pajetë në malet e Selanikut/ Pistat e hetimit për vdekjen misterioze

Sot pritet të dalë vendimi i Gjykatës për dënimin e 59-vjeçarit grek që dyshohet se mund të ketë gisht në vdekjen e emigrantit shqiptar në Greqi. Ylli Mera, 51 vjeç u gjet i pajetë në malet Kerdylia, pranë Arethusa, Selanik.









Sipas medieve greke shqiptari kishte shkuar në mal bashkë me 59-vjeccarin grek për të prerë dru. Sipas informacioneve, 51-vjeçari ka mbetur i plagosur gjatë operacionit me sharrë elektrike në kofshë ashtu si edhe 59-vjeçari, të cilët punonin së bashku.

Më pas 59-vjeçari e ka lënë me gjakderdhje të pakontrolluar dhe është larguar nga vendi i ngjarjes me ndihmën e të birit. 59-vjeçari pretendoi se nuk dinte asgjë për fatin e tij. Pasditen e djeshme u zbulua se ai e kishte lënë të mbuluar me gjak por rrëfeu se ishte një aksident. Në fakt, mësohet se 59-vjeçari i ka hedhur në rrugë edhe celularin shqiptarit për të shmangur zbulimin.

ÇFARË THA VËLLAI I VIKTIMËS

“Vëllai im u gjet i vdekur në mal. Ai kishte shkuar atje me një grek, ndoshta për të prerë dru. Ende nuk e dimë se çfarë ka ndodhur, por dëgjuam se i është prerë këmba, nga një sharrë elektrike me zinxhir. Po punonin me njeriun që e çoi në mal, por nuk di asgjë më shumë.

Në Greqi jam vetëm unë, më vjen shumë keq për këtë ngjarje tragjike që ka ndodhur në familjen tonë. Presim të mësojmë më shumë nga policia e cila po vijon hetimet”, tha vëllai i 51-vjeçarit shqiptar, i cili kishte denoncuar zhdukjen e tij në polici më 4 nëntor.

ATA DILNIN SHPESH BASHKË NË MAL

I gjithë fshati ku jetonte 51-vjeçari fatkeq është tronditur nga ngjarja tragjike.

“Nuk kishte njeri më të mirë. Ai kishte vite që jetonte këtu dhe nuk kishte dhënë as të drejtën më të vogël askund për t’i bërë keq. Dëgjuam se Kosta (siç e thërrisnin në Greqi) kishte shkuar në mal dhe kishte vdekur. Kishte shkuar disa herë për punë, për të prerë dru. Dy burrat kishin shkuar shumë herë bashkë. Policia e gjeti në mal”, ka raportuar për protothema.gr, Giorgos Tsakalides, një banor i fshatit që i njihte të dy burrat prej shumë vitesh.