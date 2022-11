“Jemi gati për tu rikthyer”/ Rusia, Kina dhe Shteti Islamik ‘kërcejnë’ në bandën e Twitter-it të Musk

Elon Musk ka disa super fansa të rinj: Rusinë, Kinën dhe Shtetin Islamik.









Pasi njeriu më i pasur në botë bleu Twitter për 44 miliardë dollarë muajin e kaluar, zyrtarë dhe gazetarë të lidhur me Rusinë dhe Kinën – madje edhe disa xhihadistë – i kërkuan atij të hiqte kufizimet në përdorimin e platformës.

Deri më tani, lutjet e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër. Por kërkesat e përsëritura – duke përfshirë nga figura të profilit të lartë si Maria Zakharova, zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë – janë pjesë e përpjekjeve të këtyre individëve për të përdorur marrjen e Musk-ut si një shans për t’u rikthyer në Twitter.

Grupet ekstremiste të krahut të djathtë në Perëndim kanë paralajmëruar tashmë pronësinë e Musk si një sinjal se ata mund të postojnë përmbajtje të mbushura me urrejtje dhe potencialisht të paligjshme në internet me pak ose aspak rezistencë.

Tani, llogaritë e Twitter-it të mbështetura nga shteti rus dhe kinez kanë marrë të njëjtin argument të lirë të fjalës, duke kërkuar që platforma t’i rivendosë ato, të heqë etiketat që identifikojnë këto llogari si të lidhura me Pekinin ose Moskën dhe t’i lejojnë ata të postojnë më lirshëm, duke përfshirë temat e nxehta, si lufta në Ukrainë.

“Ata po e bëjnë këtë për t’u futur në lëvizje tani që komuniteti i krahut të djathtë po i bën presion Musk,” tha Felix Kartte, këshilltar i lartë në Reset, një grup lobimi për përgjegjshmërinë e teknologjisë. “Ata po e shtyjnë atë sepse të gjithë të tjerët po e shtyjnë gjithashtu Musk”.

Një përfaqësues për Twitter nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Kompania ka thënë më parë se politikat e saj në lidhje me përmbajtjen e urrejtjes në internet nuk kanë ndryshuar që nga marrja e Musk.

Presioni është një test i hershëm vendimtar i gatishmërisë së Musk për të kontrolluar platformën e tij të re. Frika tashmë po rritet se nën udhëheqjen e tij, Twitter mund të riformulohet për ta bërë atë një vend më toksik për debatin politik – dhe potencialisht madje edhe të nxisë një rritje të ekstremizmit të dhunshëm ose ndërhyrjes së huaj brenda demokracive perëndimore.

Ringjallja e interesit nga llogaritë e mbështetura nga shteti dhe llogaritë xhihadiste vjen ndërsa Twitter po kalon një ndryshim thelbësor nën Musk. Miliarderi i lindur në Afrikën e Jugut pushoi nga puna gjysmën e punonjësve të kompanisë të Premten, duke përfshirë shumë prej tyre në role të politikave të larta publike dhe moderatore të përmbajtjes.

Pasi forcat e Vladimir Putin pushtuan Ukrainën, Bashkimi Evropian vendosi sanksione që ndalonin përmbajtjen nga RT dhe Sputnik i Rusisë, një lëvizje që e detyroi Twitter-in të miratonte kufizimet e veta, të cilat i zgjeroi përtej kufijve të bllokut 27-vendesh. Tani figura të larta në RT – dhe zyrtarë të Kremlinit – po kërkojnë që Musk të heqë këto masa.

Margarita Simonyan, kryeredaktore e RT dhe gazetarë të tjerë të shquar të RT, i dërguan mesazh Musk në ditët para dhe pas blerjes për t’i kërkuar atij t’i jepte fund të ashtuquajturave ndalime në hije kundër organizatës së tyre të lajmeve të lidhura me shtetin. Këto kufizime përfshijnë përmbajtjen e RT që nuk shfaqet kur njerëzit kërkojnë në Twitter.

“Elon @elonmusk, meqenëse jeni të gjithë për lirinë e fjalës, ndoshta anuloni llogaritë e RT dhe Sputnik dhe hiqni ndalimin në hije gjithashtu nga imi?” Simonyan shkroi në Twitter.

George Galloway, një ish politikan britanik që tani drejton një emision në RT, i bëri thirrje Musk-ut të hiqte etiketën “media e lidhur me shtetin rus” që ishte vendosur në llogarinë e tij.

Llogaritë kineze gjithashtu u hodhën në lëvizje. Ndërsa Pekini bllokon Twitter-in për audiencën e tij vendase, zyrtarët e vendit dhe media shtetërore e kanë përdorur vazhdimisht platformën për të përhapur propagandë dhe për të sulmuar përdoruesit e tjerë që kritikojnë Partinë Komuniste Kineze.

Në gusht 2020, Twitter filloi t’i etiketonte këto llogari si të lidhura me shtetin dhe që atëherë, ka pasur një rënie të konsiderueshme në angazhimin, duke përfshirë pëlqimet dhe aksionet, të atyre llogarive, sipas një analize nga China Media Project, një grup kërkimor në Universiteti i Hong Kongut.

Që kur Musk bleu Twitter-in, zyrtarët kinezë dhe gazetarët e mbështetur nga shteti e kanë nxitur atë të jetojë sipas besimeve të tij të fjalës së lirë. Ai duhet të “heqë të gjitha ato politika diskriminuese McCarthyiste” për llogaritë kineze, sipas një postimi në Twitter nga Chen Weihua, shefi i zyrës evropiane të gazetës shtetërore China Daily.

“A mund të lironi paralajmërimin për mediat kineze për të na dhënë një përvojë më të mirë dhe të këndshme? Faleminderit,” shtoi Zhang Heqing, një zyrtar në ambasadën kineze në Pakistan në përgjigje të Musk, kur ai tha se Twitter do të bëhej një bastion i fjalës së lirë.

Nuk janë vetëm qeveri autoritare. Mbështetësit e Shtetit Islamik po bëjnë gjithashtu presion për t’u rikthyer në platformë.

Brenda komuniteteve xhihadiste në internet, marrja e Twitterit nga Musk është mirëpritur si një mundësi për t’u rikthyer.

Përpara vitit 2015, llogari të lidhura me Shtetin Islamik ishin postuar pa dallim, duke përfshirë video dhe imazhe të prerjeve të kokës dhe akte të tjera dhune. Gjatë shtatë viteve të fundit, mjetet e moderimit të përmbajtjes në Twitter e kishin detyruar një aktivitet të tillë të kalonte në fshehtësi.

Megjithatë, numri i llogarive të lidhura me Shtetin Islamik në Twitter ka parë një rritje të mprehtë, krahasuar me periudhën e mëparshme 11-ditore përpara blerjes së Musk më 27 tetor. Aktiviteti përfshin llogari që mbështesin xhihadistët që krahasojnë shtypjen globale me të cilat përballen me deklaratat e vetë Musk se po e sulmojnë edhe e majta edhe e djathta e politikës. Javën e fundit, përdoruesit e Twitter-it të lidhur me Shtetin Islamik kanë mbajtur gjithashtu të ashtuquajturat Hapësira në Twitter, ose biseda zanore në internet, me të paktën një nga seancat e quajtur “Kalifati Islamik po mbetet dhe po zgjerohet”.

Yoel Roth, kreu i sigurisë dhe integritetit të Twitter, tha se politikat e kompanisë ndaj përmbajtjes së urrejtjes dhe të ashtuquajturave trolls në internet nuk kanë ndryshuar që nga marrja në dorëzim nga Musk. “Aftësitë thelbësore të moderimit” të Twitter nuk janë penguar nga pushimet e fundit nga puna, të cilat panë që rreth 15 për qind e ekipit global të besimit dhe sigurisë të Twitter u pushuan, shtoi Roth.

Jo të gjithë janë të bindur. “Përmes ndryshimit të rojes, duket sikur llogaritë e Shtetit Islamik janë bërë më të pacipë,” sipas Moustafa Ayad, drejtor ekzekutiv për Afrikën, Lindjen e Mesme dhe Azinë në Institutin për Dialogun Strategjik, një institut kërkimor që gjurmon ekstremizmin në internet. “Nëse i bëni të tjerët të ndihen sikur grupi është kthyer, në fund të fundit krijon një ndjenjë lehtësimi, ose se është mirë të postosh sërish si Shteti Islamik”.