Kur do të bëni publik emrin që i keni propozuar Berishës për zgjedhjet vendore? Ja si përgjigjet Ilir Meta!

Kreu i PL, Ilir Meta në një komunikim për mediat ka folur për zgjedhjet vendore. I pyetur se kur do të bëjë publik emrin e kandidatëve për zgjedhjet vendore, tha se do të ketë emra që do të rikthejnë qetësinë në qytet.

Pyetje: Kur do të bëhet publik emri që i keni propozuar Berishës?

Meta: Duhet të jeni të qetë, do të ketë shumë emra që do ti rikthejnë llogaridhënien qytetit. Vetë qytetarët do të japin propozimet e tyre si Tirana të jetë qytet i dashur për banorët e saj.

Protesta e 12 nëntorit?

Meta: jam i bindur se do të jetë shkëlqim i qytetarisë së Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë , kjo është një qeveri për të cilën kënga e numërimit mbrapsht ka filluar prej kohësh. Do të dalin kudër gjobave me të cilat rilindja ka ngarkuar qytetarët për ti mbajtur peng. Kemi një dhunë sistematike, nga ana e kryeministrit për të frikësuar qytetarët. Çdo sekondë vijojnë me vjedhje mosntruoze.