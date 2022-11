Më rrëmbyen dhe më kërcënuan se do të më prisnin këmbët për 1000 euro, thotë viktima e ‘Peshkaqenëve të kredisë’

Viktima e pesë huadhënësve të dyshuar nga ngjarja e Selanikut me tavolinat e para të kërcimit dhe makinat e shpejta, të cilët akuzohen për huadhënie me interesa të tepruara, zhvatje dhe rrëmbim, flet për meidan greke “TEMA” për makthin që ka jetuar kur e ka gjetur veten në nevojën e tyre.









‘Peshkaqenët’ huadhënës, sipas shkresave të çështjes, i kanë dhënë para hua dhe ia kanë kërkuar me interes të tepruar dhe kur ka vonuar t’i kthejë, ata akuzohen për kërcënime, goditje me pranga, madje edhe për vendosjen e saj jashtë shtëpisë dhe rrëmbimin për ta frikësuar dhe për ta detyruar të paguajë. Madje i vendosën një pistoletë në tëmth duke e kërcënuar se do ta pastronin.

23-vjeçari, banues në Selanik, merret me kriptovaluta, konkretisht me tokenin e pandryshueshëm (NFT), një certifikatë digjitale e pronësisë intelektuale. Para se të përfshihej në botën magjike të kriptos, ai shërbeu në Forcat Speciale të Ushtrisë Greke.

Njohja e tij me “djemtë e mirë” të Panorama-s daton në qershorin e kaluar, kur për shkak të problemeve financiare me të cilat po përballej, i nevojitej shuma prej 1000 euro. E ka kërkuar nëpërmjet të njohurve dhe miqve, konkretisht nga një person me të cilin ka pasur marrëdhënie miqësore. Ai është një 21-vjeçar, djali i një mjeku mjekësor, i cili studion për Administrim Biznesi në Shkollën e Ekonomisë dhe Menaxhimit të një universiteti grek.

Një person mbi të gjitha dyshimet, pasi prindërit e tij kanë një sipërfaqe të madhe financiare dhe për këtë arsye pjesëmarrja e tij në aktivitete të paligjshme është befasuese. Si dhe të tjerët të përfshirë në këtë rast. Pra, cili mund të jetë motivimi që ata të hyjnë në botën e ilegalitetit duke rrezikuar lirinë e tyre? 23-vjeçari i përgjigjet:

“Meqë kishin para, pse shiste drogë? (s.s.: Një sasi e vogël kokaine dhe një peshore precize u gjet në shtëpinë e njërit.) Pse po jepte para hua? Pse kishte armë në shtëpinë e tij? Nuk e di pse këta njerëz mund të mos duan të gjejnë një punë normale. Ndoshta ata donin që kjo të ishte e paligjshme”.

Rrëmbimi

Pyetja e dytë është nëse të pandehurit në rastin e zhvatjes dhe rrëmbimit kanë qenë të përfshirë në situata të tjera të ngjashme në të kaluarën, për të cilat policia tashmë po heton.

23-vjeçarja vazhdon: “Të njëjtët persona, pasi më kanë rrëmbyer dhe më kanë çuar në një pjesë të izoluar të qytetit, gjatë udhëtimit më kanë thënë se të tjerët kanë vonuar t’u japin kreditë dhe se po i çonin në Hortiatis konkretisht. Të gjitha këto do t’i them para tyre dhe organeve të drejtësisë. Për huamarrësit thoshin se ne bëjmë magji dhe se bëjmë shaka me ta. E thanë në atë mënyrë sikur të ishte një arritje, se po kërcënonin njerëzit për të marrë paratë që kërkonin. Këtë e thanë vetë në makinë. Konkretisht ata thanë se i mëparshmi që ishte në të njëjtin pozicion qante dhe lutej që të shtyhej deri në datën e pagesës së parave”.

Në bisedën tonë, viktima pohoi se nuk e dinte që në fillim, kur i kërkoi 1000 eurot nëpërmjet shokut të tij, për ekzistencën e një unaze të mundshme fajdeje.

“Po ta dija, nuk do të kisha shkuar përpara. Dhe shoku im që më vuri në kontakt ishte një fëmijë që mund të përballonte të ndihmonte. Madje, shoku i tij më sugjeroi të shikoja alternativa të tjera për të fituar para, pasi sigurisht që unë kisha bërë pagesën e parë. Propozimet ishin krijimi i një kompanie virtuale në Bullgari dhe kultivimi i kanabisit në Selanik me një shumë investimi prej 8,000 euro. Këto nuk janë të përfshira në dosje, por do t’i them në gjykatë”.

I pyetur se pse nuk i kërkoi ndihmë familjes së tij në radhë të parë ose pse nuk shkoi drejtpërdrejt në polici kur filloi të kuptonte se çështja e tij e kredisë po merrte një kthesë të rrezikshme, i dëmtuari thotë: “Unë në radhë të pare, mos më kërkoni ndihmë sepse nuk doja që të arrijmë atje ku po jetojmë tani. Doja ta zgjidhja me qetësi, me fjalë. Derisa më kërcënuan mua dhe familjen time. Ata më thanë se pagesat e tyre ishin prapa dhe se duhet t’i jepnin paratë diku tjetër. E cila doli të ishte një gënjeshtër. Filluan të më bënin presion në fillim të gushtit të kaluar dhe në fillim të shtatorit kur më rrëmbyen, të nesërmen shkova në Polici. Isha i tmerruar”.

23-vjeçari shton se shumica e bisedave me “çunat e mirë” në Panorama janë bërë përmes aplikacionit Telegram.

“Shumicën e mesazheve i kanë fshirë sepse aplikacioni specifik ua ka dhënë këtë mundësi”, sqaron ai dhe shton: “Megjithatë kam mbajtur disa mesazhe që më kërcënojnë për t’u dhënë paratë, të cilat do t’i depozitoj në gjykatë. Policët që organizuan aksionin për arrestimin e tyre e morën vesh stilin kërcënues të të pandehurve kur shkova t’u jepja kartëmonedhat e paracaktuara”.

Kërcënimet

Në total janë pesë të pandehur për çështjen e fajdeve, rrëmbimit dhe zhvatjes së 23-vjeçarit. Banori i Panoramës dhe djali i një prodhuesi që i ka dhënë hua 23-vjeçarit shumën fillestare prej 1000 euro dhe më pas i ka dhënë 2000 euro shtesë, duke mbërritur për t’i kërkuar të parës 8650 euro në total, akuzohet për “zhvatje të përbashkët, kryer dhe tentativë, fajde në ndjekje, sekuestrim i përbashkët, rregullimi i çështjeve që kanë të bëjnë me armët, municionet, eksplozivët, mjetet shpërthyese, si dhe për shkelje të Ligjit për substancat e varësisë.

Gjatë kontrollit fizik, viktimës iu gjet shuma e paracaktuar prej 3000 euro dhe çelësi i makinës Audi. Autori ka dashur ta mbajë si kolateral derisa t’i japë paratë që i ka kërkuar. Madje, ai dyshohet se i ka dërguar viktimës mesazhe kërcënuese përmes aplikacionit Telegram, ku ndër të tjera i ka thënë: “Paratë do t’i gjesh, ndryshe do të flasin armët” dhe “Do të të godas me thikë dhe do të të pres gjymtyrët”.

Nga kontrolli i mëpasshëm në shtëpinë e tij u gjet një pistoletë ajri CZ P-09, dhjetë bombola gaz, 500 fishekë ajri, 7,33 gramë kokainë me mbështjellësin e saj, një peshore precize, shtatë gëzhoja pistolete .32 mm të gjata dhe një fishek të plotë (municion) një armë luftarake. Në kërkim të faljes, djali i prodhuesit, i cili është student në Universitetin Aristotele të Selanikut, pretendoi se kishte investuar 1000 euro në para në kompaninë e kriptomonedhave të 23-vjeçarit, me premtimin se do të merrte dyfishin, pra kapitalin e tij dhe 1000 euro fitim.

Ai i besoi, tha ai, sepse kishte investuar në të kaluarën për pacientin dhe djalin e mjekut të madh që i vuri në kontakt. Ai po ashtu ka pohuar se nuk punon dhe se nga fitimet e basteve ka arritur të arkëtojë 7000 euro.

Ai mohoi se i kishte dërguar mesazhe kërcënuese viktimës dhe se ai kërkonte vetëm t’i kthente paratë. “Nuk e kam nxjerrë armën, as nuk e kam kërcënuar”, ka thënë ai në faljen e tij për të shtuar: “Kemi biseduar miqësisht për 20 minuta, më tha se do të më dërgonte një mesazh kur të kishte paratë, d.m.th kryeqyteti im”.

Të pandehurit e tjerë

I pandehuri i dytë, i cili është djali i një mjeku dhe ka shoqëruar të pandehurin e parë në dorëzimin e shënimeve të shënuara nga 23-vjeçari (ai ka numëruar paratë), akuzohet për veprën penale “bashkëpunim për zhvatje”.

Djali 21-vjeçar i doktoreshës, i cili studion për Administrim Biznesi dhe është banues në Panorama dhe në thelb ishte hallka lidhëse e huamarrësit me djalin e prodhuesit, akuzohet për “bashkëpunim të thjeshtë në zhvatje”. 21-vjeçari në kërkimin e tij të faljes pretendoi se kishte investuar në kriptovaluta tek viktima dhe priste të merrte fitimet e tij.

Ai ka pohuar se 23-vjeçari ka vonuar t’i japë ato, por ka bërë të qartë se nuk ka lidhje me mënyrën se si doli rasti. “Kur mësova të gjitha këto, ngriva. Djalin e fabrikuesit e kam njohur që nga shkolla e mesme dhe kur mësova se në shtëpinë e tij ishte gjetur një armë, rashë nga retë”, dëshmoi djali i mjekut të madh.

Personi i katërt i përfshirë në këtë çështje, 24 vjeç, akuzohet për “shvatje të përbashkët dhe rrëmbim të përbashkët”, ndërsa i pesti, 25 vjeç, banues në Panorama dhe djali i një oficeri në pension të Forcave Ajrore, për “të përbashkët përpjekje për zhvatje dhe rrëmbim të përbashkët’.

Avokatët e të pandehurve, përfshirë z. Stefanos Tsakos, z. Dimitris Sarris, z. Chronis Hadjitheodorou dhe kolegen e tyre Anthoula Anasoglou, këmbëngulin se këto janë mosmarrëveshje personale mes dy të rinjve në të cilat palë të treta janë përfshirë pa dashje dhe nuk kanë asnjë lidhje me akuzat që i akuzojnë.