Si përgjigjet Meta kur pyetet se kush nga kandidatët në primaret e PD për Bashkinë e Tiranës është më i fortë?

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është shprehur se të 7 demokratët që kanë paraqitur kandidaturat e tyre në primaret e PD-së për Bashkinë e Tiranës i sheh si të fortë. Meta theksoi se do të mbështetet kushdo që fiton garë, duke theksuar se situata në kryeqytet është opozite për opozitën.

“Secilin prej tyre e shoh më të fortë, ai që do të përzgjidhet nga ky proces, cilido që zgjidhet do ketë përkrahjen tonë të PL, Situata në Tiranë është katastrofike, mungesë transparence, llogaridhënie zero, përveç arrogancës, situata është pozitive për opozitën, të përqendrohen tek programi i tyre, për ti kthyer Tiranën qytetarëve”, tha Meta.