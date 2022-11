Nga dobësimi i muskujve, te infeksionet e traktit dhe rritja e rrezikut të sëmundjeve të veshkave! Pse mbajtja e urinës është e rrezikshme?

Pavarësisht se nuk është gjithmonë e mundur të gjesh një tualet, ose gjithsesi kushtet që dëshiron të lehtësosh veten. Megjithatë, nëse e gjeni veten duke “e frenuar” shpesh, është koha të rishikoni zakonet tuaja.









Në shumicën e rasteve, mbajtja e urinës pa shkuar për një kohë në tualet nuk është e dëmshme. Megjithatë, nëse kjo ndodh shpesh dhe për periudha të gjata kohore, padashur mund të dëmtoni shëndetin e sistemit tuaj urinar dhe të përballeni me probleme të ndryshme shëndetësore.

Sa shpesh duhet të shkoni në tualet?

Ndërsa fshikëza e njeriut ka një kapacitet prej 1,5 deri në 2 gota, mënyra se si secili prej nesh e percepton ndjesinë e të shkuarit në tualet ndryshon nga personi në person. Sa shpejt mbushet fshikëza varet nga disa faktorë, dhe për këtë arsye, nuk ka një rregull të fortë dhe të shpejtë. Në shumicën e rasteve, megjithatë, 3 deri në 4 orë mund të kalojnë ndërmjet vizitave tuaja në banjë.

Sigurisht, kjo gjithashtu ndryshon në varësi të sasisë dhe llojit të lëngjeve që pi një person. Pirja e shumë lëngjeve në një periudhë të shkurtër kohore ose pirja e pijeve me kafeinë mund të shkaktojë një dëshirë më të madhe për të urinuar.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se injorimi i dëshirës për të urinuar për një periudhë kohore ndonjëherë mund të jetë pjesë e një procesi rikualifikimi të fshikëzës. Në përgjithësi, kjo mund të përfshijë pritjen e të paktën 15 minutave nga koha kur vjen nevoja për të urinuar, në mënyrë që të kontrolloni nëse është vërtet nevojë apo jo.

3 arsyet që mbani urinën tuaj, që janë më të rrezikshme nga sa mendoni

Dobëson muskujt e fshikëzës

Megjithëse trajnimi i fshikëzës është një teknikë që përdoret për të ndihmuar ata me mosmbajtje urinare të ndërtojnë forcë në fshikëzën e tyre, mbajtja e urinës për një kohë të gjatë mund të shkaktojë në fakt mosmbajtjeje. Kjo ndodh sepse mbajtja e urinës për periudha të gjata me kalimin e kohës tendos muskujt e fshikëzës. Ky zakon mund të shkaktojë gjithashtu një problem me zbrazjen e plotë të fshikëzës.

Shkakton infeksione të traktit urinar

Megjithëse mbajtja e urinës nuk shkakton drejtpërdrejt një infeksion të traktit urinar, mos zbrazja e fshikëzës suaj mund të lejojë që bakteret të shumohen brenda. Kjo është për shkak se urinimi ndihmon në nxjerrjen e mikroorganizmave nga fshikëza dhe pjesa tjetër e sistemit urinar.

Kjo është gjithashtu e vërtetë nëse nuk pini mjaftueshëm ujë, pasi nuk do të keni mjaftueshëm lëngje në trup për të kaluar nëpër ureter. E cila gjithashtu u jep baktereve një shans për t’u shumuar dhe për të shkaktuar infeksion.

Rrit rrezikun e sëmundjeve të veshkave

Një tjetër rrezik, veçanërisht për ata që jetojnë me kushte ekzistuese shëndetësore. Në fakt, mbajtja e urinës për periudha të gjata mund të çojë në sëmundje të veshkave, për njerëzit me:

Çrregullime të veshkave

Mbajtja urinare

Kist neurogjenik

Është e rëndësishme që, sapo të vijë koha për të shkuar në tualet, të zbrazni plotësisht fshikëzën. Merrni kohën tuaj dhe prisni një minutë ose më shumë pasi të duket sikur ka “mbaruar”. Mund të ketë edhe më shumë urinë në fshikëz, gjë që mund t’ju bëjë të vizitoni përsëri banjën pas një kohe.