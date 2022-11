Rihanna më e guximshme se kurrë me të brendshme të zeza – Shihni fotot

Rihanna bëri një rikthim të fuqishëm me këngën e saj të re “Lift me up”, pas 6 vitesh mungesë nga muzika. Por përveçse këngëtare, Rihanna është edhe një biznesmene dhe postimet e saj në rrjetet sociale kanë të bëjnë edhe me kompaninë e saj, e cila lançon të brendshmet.









Që prej lindjes së djalit të saj disa muaj më parë, Rihanna ka bërë dalje të rralla publike dhe ka postuar foto të saj në rrjetet sociale.

Megjithatë, më herët në mbrëmjen e së martës, më 8 nëntor, dhe për të festuar produktet e reja, ylli i muzikës pop dhe R&B veshi disa nga të brendshmet që ajo promovon përmes Instagramit dhe pozoi para kamerës. Fotot e fundit po zbulojnë me pamjen e saj duke i lënë pak imagjinatës.

Si pozat e saj provokuese ashtu edhe të brendshmet e zeza seksi kanë filluar të bëhen virale që në minutat e para të postimit në Instagram të SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.

Shikoni fotot e postuara nga Instagram

34-vjeçarja së fundmi po shijon rolin e nënës, pasi majin e kaluar solli në jetë fëmijën e saj të parë, fryt i dashurisë me partnerin, ASAP Rocky.

Çifti mund të jetë duke kaluar një nga periudhat më të lumtura të jetës së tyre, megjithatë duket se ata e kanë ndarë kohën siç duhet për t’u kujdesur për djalin e tyre, pa i hequr vetes kohë për momentet personale.

Një ditë më parë, ata dolën për të ngrënë në një restorant të Nju Jorkut dhe fotot që i shfaqin duke ecur së bashku tashmë po bëjnë xhiron e internetit.

Një burim i afërt me çiftin tha së fundmi për People se: “Rihanna po kalon shumë mirë. Ata janë shumë të emocionuar për t’u bërë prindër. Rihanna tashmë është një nënë e mrekullueshme”.

Ylli miliarder i R&B njoftoi shtatzëninë e saj në janar, duke thënë se ishte më e lumtur se kurrë. Është karakteristikë se Rocky shumë kohë përpara zbulimeve kishte përmendur në një intervistë se si e imagjinon të jetë baba. “Të jesh prind është sigurisht një përshtatje, por ata po ecin jashtëzakonisht mirë. Djali i tyre është i shëndetshëm dhe Rihanna është e çmendur pas tij. Ajo ishte shumë e emocionuar që ishte shtatzënë. Ai e donte atë. Takimi me djalin e saj ishte sigurisht jashtëzakonisht i veçantë”, ka thënë i njëjti burim, teksa ka treguar se ylli i njohur nuk largohet nga foshnja e saj. Kujtohet se Rihanna dhe Asap Rocky mirëpritën anëtarin e ri të familjes majin e kaluar.