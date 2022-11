Shokuese fjalët e njeriut që shpëtoi 20-vjeçaren nga “dragoi përdhunues”: Nëse e lë të shkojë do të vdesë

Gjendja e rëndë në të cilën ndodhej vajza 20-vjeçare pas tentativës për përdhunim dhe sulmit brutal që mori nga “dragoi” i Nicës, është përshkruar nga burri që nxitoi për ta ndihmuar.









“Dëgjova zërat, dal në ballkon, për fat ishte në dritë dhe pashë vajzën të rrahur, “çfarë ndodhi” etj, “më sulmoi të më vrasë, të më përdhunojë”, dhe zbres për të ndihmuar vajzën. Policia shpejt etj.. Unë them ‘është rrahur keq’, dal, i them ‘hyni shpejt'”, tha për Mega burri që dëgjoi të bërtiturat e saj dhe zbriti për ta ndihmuar.

“Policia më thoshte nga brenda mos e hap, mund të jetë truk dhe do të lëndohesh. I them “nuk ka se si të jetë hile, vajza do të vdesë po ta lë jashtë”. I thashë të thërrisni edhe ambulancën, është rrahur keq, vajza ka nevojë për spital”.

“Dragoi” i njohur për autoritetet

Njëkohësisht, siç u bë e ditur, edhe “dragoi” i Nicës, i arrestuar për tentativën për përdhunim dhe rrahjen brutal të vajzës 20-vjeçare, njihet edhe për autoritetet greke.

Në vitin 2018 u arrestua në Selanik për tentativë përdhunimi të një gruaje dhe u lirua nga burgu në Grevena në prill të 2022, ndërsa në vitin 2016 u arrestua për posedim dhe trafik droge dhe dënimi i tij në atë kohë u pezullua. 28-vjeçari është dërguar në prokurorinë publike të Pireut mesditën e së hënës pa mbrojtës.