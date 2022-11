Shqetësim global! Xi Jinping e vë Kinën në gatishmëri lufte

Kina do të forcojë plotësisht stërvitjen e saj ushtarake dhe përgatitjen për çdo luftë, tha presidenti kinez Xi Jinping të martën, sipas transmetuesit shtetëror CCTV.









Siguria e Kinës është gjithnjë e më e paqëndrueshme dhe e pasigurt, citohet të ketë thënë Xi, siç raportohet nga Reuters.

Kina, e cila ka ekonominë dhe ushtrinë e dytë më të madhe në botë, ka kërcënuar vazhdimisht se do të aneksojë Tajvanin me forcë nëse është e nevojshme, ndërsa Joe Biden kohët e fundit u zotua se SHBA do të mbronte ishullin.

Tajvani është në fakt një vend i pavarur, megjithëse nuk njihet ndërkombëtarisht, por çdo lëvizje drejt pavarësisë së plotë pothuajse me siguri do të çojë në luftë.

Muajin e kaluar, Partia Komuniste Kineze bëri një shtesë të rëndësishme në Kushtetutën e saj në lidhje me “kundërshtimin e vendosur dhe parandalimin e pavarësisë së Tajvanit” dhe “zbatimin e vendosur të politikës “një vend, dy sisteme”.

SHBA i është përgjigjur kërcënimeve të Kinës për të sulmuar Tajvanin duke njoftuar se do të vendosë bombardues me aftësi bërthamore në Australi – në një përpjekje për të “paralajmëruar” Kinën për “luftën më të keqe në historinë moderne”.

Ekspertët thonë se komentet e Xi janë “jashtëzakonisht shqetësuese” dhe Perëndimi duhet ta “marrë atë seriozisht” dhe të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për të parandaluar pushtimin e Tajvanit nga lideri kinez.

Postimi i presidentit kinez vjen pasi ai bëri thirrje muajin e kaluar për zhvillim më të shpejtë ushtarak, “mbështetje dhe përforcim” teknologjik për të mbrojtur interesat e Kinës jashtë vendit, duke rritur mundësinë e konfliktit të mëtejshëm.

Deri më tani nuk ka pasur reagime zyrtare nga Uashingtoni apo Bashkimi Evropian, me deklaratën e presidentit kinez në vlerësim.

Dr. Alan Mendoza,Drejtori ekzekutiv i grupit të të drejtave të njeriut Henry Jackson Society në Londër, tha për Daily Mail: “Komentet si ky nga Xi Jinping janë jashtëzakonisht shqetësuese”.

“Për vite me radhë, Xi ka rritur retorikën e tij për përdorimin e forcës ushtarake për të ribashkuar Tajvanin me Kinën kontinentale dhe Perëndimi ka bërë shumë pak në përgjigje. Liberal-Demokratët duhet ta marrin atë në fjalën e tij dhe të punojnë kolektivisht, duke përdorur të gjitha mjetet e nevojshme, për të parandaluar Xi-në të pushtojë Tajvanin”.

“Si një prioritet, vendet perëndimore duhet të fillojnë procesin e eliminimit të të gjithë ndikimit kinez nga industritë kritike si energjia, uji dhe energjia bërthamore”, shtoi Mendoza.