VIDEO/ Barcelona zgjohet në pjesën e dytë, vjen barazimi katalanas

Rezultati aktual mes Osasunas dhe Barcelonës është 1-1. Ndeshja nisi me malore për katalanasit, pasi u ndëshkuan në minutën e 6-të.

Vendasit përfituan pas një rrëmuje në zonë, për të marrë avantazhin me Garcia.

Robert Lewandowski do linte skuadrën me një lojtar më pak pas gjysmë ore lojë.

Sulmuesi nga Polonia kishte marrë një karton të verdhë në minutën e 11-të, ndërsa i dyti erdhi pas një ndërhyrjeje mjaft të rrezikshme ndaj kundërshtarit.

Ekipi i Xavit ia del të reagojë me Pedrin, duke vendosur ekuilibrat.

Catch the shot if you can …Star boy Pedri😍 pic.twitter.com/8cm2xtGdZv

Complaints from Barça's side as Alonso was pushed to the ground, but the goal stands

6’ #Osasuna #Barcelona #LALIGA #LaLigaSantander

pic.twitter.com/fOVUlnDGBC

— zack💚 FAST GOALS (@GoalsZack) November 8, 2022