Zbulim i madh arkeologjik në Egjipt, shpresohet se varri i Kleopatrës është gjetur

Pranë varrit të Kleopatrës dhe Mark Antonit mund të qëndrojnë arkeologët, të cilët zbuluan një tunel të gdhendur në shkëmb nën tempullin antik të Taposiris Magna të Egjiptit ose “Varri i Madh i Osiris” në perëndim të Aleksandrisë, Egjipt.









Tuneli ndodhej 13 metra nën tempull dhe është 1.305 kilometra i gjatë dhe 2 metra i lartë. Shkëmbi përshkruhet si një “çudi gjeometrike” e ngjashme me hendekun Eupalinian në Samos, i konsideruar si një nga arritjet më të rëndësishme inxhinierike në botën klasike.

Zbulimi u bë nga arkeologë, anëtarë të misionit të Universitetit të San Domingos, Republika Domenikane, të udhëhequr nga Dr. Kathleen Martinez. Arkeologu ka besuar për të paktën dhjetë vjet se Kleopatra dhe Mark Antoni janë brenda tempullit dhe se tuneli mund t’i çojë ata te varret e tyre.

Arkeologu i tha Heritage Key se kishte 1% mundësi që mbretëresha të varrosej atje dhe nëse është e vërtetë, do të ishte “zbulimi më i rëndësishëm i shekullit të 21-të”.

Gjatë gërmimeve, arkeologët gjetën një pjesë të tunelit të zhytur nën ujërat e Mesdheut, ndërsa burimet shkencore tregojnë se të paktën 23 tërmete goditën bregdetin egjiptian midis viteve 320 dhe 1303 pas Krishtit. Në të njëjtën kohë janë gjetur vazo, fragmente vazoje dhe një bllok drejtkëndor guri gëlqeror.

Brenda tempullit janë gjetur monedha me imazhe dhe emrat e mbretëreshës Kleopatra, Aleksandrit të Madh dhe statuja të tjera të prera, si dhe statuja të perëndeshës Isis.

Ai mbretëroi nga viti 51 para Krishtit deri në vitin 30 para Krishtit

Mbretëresha e famshme është e famshmja e parë e antikitetit dhe mbretëresha e fundit e Egjiptit, e cila i përkiste dinastisë Ptolemaike, e cila sundoi Egjiptin që nga vdekja e Aleksandrit të Madh, gjatë periudhës helenistike. Egjipti pas mbretërimit të saj u bë një provincë e Perandorisë Romake të atëhershme.

Mbretëresha Kleopatra, një pasardhëse e gjeneralit maqedonas të Aleksandrit të Madh, Ptolemeut, mbante fronin nga viti 51 para Krishtit deri në vitin 30 p.e.s., deri në ditën kur vdiq. Kleopatra ra në dashuri me Mark Antonin, nipin e Jul Cezarit dhe trashëgimtar të Perandorisë Romake pasi xhaxhallarët e tij u vranë.

Sipas arkeologëve, disfata nga Oktaviani e çoi Mark Antonin në vetëvrasje. Megjithatë, para vetëvrasjes së saj, Kleopatra kishte bërë plane që ata të varroseshin së bashku. National Geographic raporton se Kleopatra negocioi me Oktavianin për ta lejuar atë të varroste Mark Antonin në Egjipt. Ajo donte të varrosej me të, sepse donte të përfaqësonte legjendën e Isis dhe Osiris. Kuptimi i vërtetë i adhurimit të Osirisit është se ai jep pavdekësi. Pas vdekjes së tyre, perënditë do ta lejonin Kleopatrën të jetonte me Antonin në një formë tjetër ekzistence, kështu që ata do të kishin jetën e përjetshme së bashku.

Kleopatra hyri në histori sepse arriti të magjepste dy burrat më të fuqishëm të kohës së saj, Jul Cezarin dhe Mark Antony, të cilët vranë veten me thikë dhe vdiq në krahët e saj. Menjëherë pas kësaj ajo kreu vetëvrasje, me disa që pretenduan se ajo la një gjarpër helmues ta kafshonte.