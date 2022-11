29-vjeçari shqiptar në arrest shtëpie kapet me kokainë, hashash, marihuanë dhe metadon në shtëpi

Policia italiane arrestoi një 29-vjeçar shqiptar, banues në Forlì për trafik droge.









Konstatimi i fakteve u bë gjatë hyrjes në shtëpinë e tij për verifikimin e përmbushjes së kërkesave të përcaktuara në urdhrin e arrestit shtëpiak të cilit i ishte nënshtruar për një tjetër aferë të mëparshme.

Në momentin e hyrjes së punonjësve të Policisë së Parandalimit të Përgjithshëm të Komisariatit, shqiptari ka shfaqur një qëndrim jo bashkëpunues për të cilin operatorët kanë dashur të shkojnë deri në fund, në mënyrë që pas kontrollit të kanë gjetur lloje të ndryshme të lëndëve narkotike (kokainë, hashash dhe marihuanë) për një peshë totale rreth një kile, si dhe peshore precize dhe para të gatshme për të cilat ai nuk ishte në gjendje të justifikonte dhe të cilat operatorët i konfiskuan së bashku me drogën pasi ndoshta ishte rezultat i aktivitetit të paligjshëm.

Gjithashtu, gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan disa shishe metadon me etiketa që tregonin persona të tjerë dhe disa karta krediti me origjinë të paligjshme, në lidhje me të cilat akuzohet për veprën penale të marrjes së mallit të vjedhur.

Arrestimi u vërtetua dhe gjyqtari caktoi masën e sigurisë arrest me burg.