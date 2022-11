Berisha takim me simpatizantët në degën 4: Shqipëria e Edi Ramës renditet 4 vende më poshtë se sa renditej partia komuniste e Vietnamit!

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha po mban mbrëmjen e kësaj të mërkure një takim me simpatizantët në degën 4, ku të pranishëm ishin edhe Edi Paloka, Gent Strazimiri dhe kryetari i degës 4, Astrit Kaso.

Në nisje të fjalës së tij, ish-kryeministri përmendi protestën e 12 nëntorit, duke theksuar se nga kjo lëvizje dhe në vijim, shqiptarët do të nisin betejën kundër armikut më të rrezikshëm që kanë patur në histori pas ish-diktatorit Enver Hoxha.

“Të dashur demokratë dhe demokrate të degës 4, të nderuar miq! Ju përshëndes dhe ju falënderoj për pritjen e zjarrtë në prag të një ngjarjeje të madhe që po e pret me padurim çdo shqiptar, protestën e 12 nëntorit, që do të dredhë në themele regjimin e kalbur të Edi Ramës dhe bandës që e shoqëron. Më 12 nëntor dhe në vijim, shqiptarët nisin betejën kundër armikut më të rrezikshëm që kanë patur në histori pas Enver Hoxhës. Përballja me Enver Hoxhën dhe regjimin e tij monist që po vjedh çdo ditë në mënyrën më të papërmbajtur shqiptarët është rruga drejt fitores, rruga drejt rikthimit të demokracisë në Shqipëri”, deklaroi Berisha.