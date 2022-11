Britani/ Arrestohet i riu pasi hodhi vezë ndaj mbretit Charles dhe Camilla – Shikoni videon

Një i ri që hodhi vezë ndaj mbretit të Britanisë Charles III dhe gruas së tij, Camilla, teksa ata përshëndetën turmat gjatë vizitës së tyre shtetërore në York sot, përfundoi në pranga.

Sipas Daily Mail, i riu u pa duke bërtitur se Britania ishte “ndërtuar mbi gjakun e skllevërve” pak para se t’i hidhte vezët çiftit mbretëror.

Oficerët e policisë të pranishëm arrestuan menjëherë protestuesin, nën brohoritjet e qytetarëve që ishin mbledhur për të parë Charles dhe Camilla dhe të zemëruar bërtisnin “turp të keni” dhe “Zoti ruaj mbretin”.

Mbreti britanik, megjithatë, reagoi me qetësi ndaj incidentit, duke parë vetëm për një çast poshtë për të parë se çfarë i kishte “zbarkuar” pranë këmbëve.

Charles III dhe gruaja mbretërore vizituan sot Jorkun për zbulimin e një statuje të Elizabeth II, siç thekson gazeta britanike. Pas incidentit, ata u takuan me kryetarin e bashkisë dhe zyrtarë të tjerë të qytetit.

Identiteti i të riut rebel mbetet i panjohur.

The man was heard to shout ‘this country was built on the blood of slaves’

This is the moment an egg is thrown at King Charles III and Queen Consort in York. pic.twitter.com/oBsZE0bA6U

— GB News (@GBNEWS) November 9, 2022