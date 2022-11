E rëndë në Durrës/ I mituri dhe 23-vjeçari tentojnë të përdhunojnë një vajzë të re në zonën e Plazhit!

Një 16-vjeçar dhe një 23-vjeçar janë arrestuar nga policia e Durrësit, pasi dyshohen se kanë tentuar të përdhunojnë një 23-vjeçare në zonën e Plazhit në Durrës. Uniformat blu bëjnë me dije se 23-vjeçari është emër i njohur për policinë, pasi ka qenë arrestuar edhe më parë.

NJOFTIMI I POLICISË

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Plazh ndaluan shtetasin A. Sh., 16 vjeç, banues në Durrës, pasi dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin S. C., 23 vjeç, të arrestuar më parë, kanë tentuar të kryejnë marrëdhënie seksuale me dhunë, me një 23-vjeçare.