Johnny Depp/ Paraqitja kontroverse e aktorit në spektaklin e Rihanna-s – Shikoni videon

Siç u njoftua pak ditë më parë, Johnny Depp pritej të merrte një rol surprizë në spektaklin e ri të organizuar nga Rihanna për markën e saj të quajtur “Fenty”. U zbulua pjesëmarrja e hollivudianëve, pasi u publikua video zyrtare nga eventi.









Ndërsa Rihanna përgatiti detajet për shfaqjen Savage X Fenty vol 4, ajo vendosi të përfshijë legjendarin Jack Sparrow, i cili ishte gjithashtu pika kryesore e natës, e cila u prezantua në Amazon Prime Video të martën, më 8 nëntor.

Edhe pse Depp la gjurmë në shfaqje, ai nuk doli në pistë.

Paraqitja e Johnny Depp filloi me atë që qëndronte në mes të një pylli, duke mbështetur kurrizin pas një peme, ndërsa kërcimtarët gjysmë të zhveshur ishin rreshtuar pas tij. Aktori filloi të ecte drejt kamerës ndërsa kërcimtarët e ndiqnin me lëvizjet e tyre në ‘So Fresh, So Clean’ të Outkast.

Aktori i dashur i ‘Pirates of the Caribbean’ kishte flokët e lidhur me qime kali dhe zgjodhi të vishte një ansambël me nuancë ulliri që përputhej me paletën e ngjyrave të pyllit.

Shikoni videon

JOHNNY DEPP IN RIHANNA’S SAVAGE X FENTY SHOW pic.twitter.com/szhVItteW8 — johnny depp daily (@johnnydppdaily) November 9, 2022

Shfaqja e aktorit të Hollivudit i la shumë fansa të Rihanna-s të pyesin pse ajo e përfshiu atë në shfaqje, pas betejës ligjore me Amber Heard, e cila pretendoi se ai e ngacmoi atë. Këngëtarja e njohur ka shprehur disa herë mbështetjen e saj për aktorin dhe mosmarrëveshja ligjore duket se nuk e ka ndalur dëshirën e saj për këtë bashkëpunim të rrallë.

Në fund të fundit, me prejardhjen dhe përvojën e Rihanna-s me dhunën në familje në të kaluarën, është pothuajse e sigurt që ajo nuk e konsideron Johnny Depp një “abuzues”.

Mes të ftuarve të spektaklit ishin ndër të tjera modelet legjendare, si Cindy Crawford, Cara Delevingne, Joan Smalls, Irina Shayk. Ai do të transmetohet më 9 nëntor në Amazon Prime Video.