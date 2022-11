“Kam gabuar dhe marr përgjegjësinë për këtë”/ Kompania mëmë e Facebook, Meta, pushon 11 mijë punonjës

Meta Platforms, kompania që zotëron rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, do të pushojë nga puna 11,000 punëtorë ose rreth 13 për qind të fuqisë punëtore të saj globale, humbjet më të mëdha të vendeve të punës në Big Tech deri më tani pas shkurtimeve të fundit në Twitter dhe Stripe.









Ekipet e rekrutimit dhe biznesit do të mbajnë peshën kryesore të shkurtimeve, tha CEO i Meta Mark Zuckerberg në një mesazh drejtuar stafit të mërkurën. Kompania gjithashtu do të zgjasë ngrirjen aktuale të punësimeve në tremujorin e parë të 2023 dhe do të zvogëlojë hapësirën e saj të zyrave.

Zuckerberg fajësoi rritjen e madhe të investimeve të Metës gjatë pandemisë, e cila parashikoi që një rritje në tregtinë elektronike dhe të ardhurat nga reklamat do të vazhdonte.

“Jo vetëm që tregtia online është kthyer në tendencat e mëparshme, por rënia makroekonomike, rritja e konkurrencës dhe humbja e sinjalit të reklamave kanë bërë që të ardhurat tona të jenë shumë më të ulëta nga sa prisja”, shkroi Zuckerberg në deklaratë. “Kam gabuar dhe marr përgjegjësinë për këtë”.

Kompania pret “humbje të konsiderueshme operative” vitin e ardhshëm nga njësia e saj e realitetit virtual dhe të shtuar, Reality Labs, basti i madh i Meta në metaverse, një botë virtuale në internet për biznes dhe aktivitete sociale në zemër të riemërtimit të Facebook në Meta në tetor 2021, tha ajo. në një deklaratë tjetër.