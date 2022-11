MAGNITUDA/ Tërmeti i fortë godet Italinë, banorët të tmerruar dalin nga banesat, ja ku ishte epiqendra!

Një tërmet i fortë ka goditur Italinë. Mediat e huaja bëjnë me dijes e tërmeti u regjistrua me magnitudë 5.7 në Marche, në brigjet e Pesaros. Tërmeti u pasua edhe nga dy të tjerë me magnitudë më të ulët, (3.1 dhe 3.4).









Sipas mediave italiane, tërmeti ishte aq i fortë sa u ndje edhe në Romë, në rajonet e tjera të Italisë Qendrore dhe në Trentino-Alto Adige.

Po ashtu si pasojë e lëkundjeve të forta kaë dalë nga banesat e tyre. Në veçanti, zjarrfikësit e Ankonës raportojnë se klinika private Villa Igea ka evakuuar pjesërisht strukturën.