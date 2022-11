Problemet e zhvillimit me të cilat përballen fëmijët e pandemisë

Fëmijët e lindur ose rritur gjatë viteve të pandemisë COVID-19 do të shfaqin probleme komunikimi, sipas një rishikimi sistematik dhe meta-analizë të publikuar në JAMA Network Open. Ekipi hulumtues nga Spitali i Fëmijëve i Bostonit (Spitali i Fëmijëve të Bostonit) analizoi tetë studime të 11,438 foshnjave gjatë pandemisë dhe 9,981 para shfaqjes së koronavirusit SARS-Cov-2 (2015 – 2019), për të përcaktuar lidhjet e mundshme me çrregullime neurozhvillimore.









Rezultatet treguan se 7% e foshnjave nga studimet e periudhës së pandemisë kishin çrregullime neurozhvillimore, me ekspozimin e nënës ndaj koronavirusit gjatë shtatzënisë duke rritur shkallën në 12%. Në veçanti, krahasuar me foshnjat e lindura dhe të rritura në kohën para pandemisë, fëmijët e epokës së koronavirusit kishin më shumë gjasa të kishin çrregullime komunikimi, dhe dallime të vogla në motorin bruto (përfshin grupe të mëdha muskujsh si funksione të tilla si vrapimi, ecja, etj.) dhe motori fine (kryerja e lëvizjeve në grupe të vogla si shkrimi, mbajtja e një luge, etj.); aftësitë personale dhe sociale ose zgjidhja e problemeve. Infeksioni i nënës me SARS-CoV-2 nuk u shoqërua me dallime të rëndësishme në zhvillimin neurologjik të fëmijëve, përveç dëmtimeve motorike fine.

“Gjetjet tregojnë se pandemia nuk ndikoi në zhvillimin e përgjithshëm neurologjik të fëmijëve, por lindja dhe rritja e një fëmije gjatë periudhës SARS-CoV-2, pavarësisht nga ekspozimi ndaj virusit gjatë shtatzënisë, u shoqërua me një rrezik të konsiderueshëm të dëmtimit të komunikimit”, thanë studiuesit.kërkuesit.

Faktorët negativë

Çrregullimet neurozhvillimore si çrregullimi i spektrit të autizmit, paaftësia intelektuale dhe çrregullimi i deficitit të vëmendjes/hiperaktivitetit (ADHD) kanë shkaqe heterogjene të lidhura me dëmtime në njohje, komunikim, sjellje adaptive dhe aftësi psikomotore. Zhvillimi neurologjik i një fetusi mund të ndikohet nga faktorë endogjenë (infeksion fetal, transmetim vertikal, anomali neurologjike) ose ekzogjen (aktivizimi i sistemit imunitar, faktorë kimikë mjedisorë ose dietikë, ose stresi i rëndë dhe i vazhdueshëm i nënës). Hulumtimet kanë lidhur përgjigjen inflamatore të nënës me shfaqjen e çrregullimeve neurozhvillimore tek fëmija .

Sipas studiuesve, faktorë të tjerë rëndues si sforcimi financiar, izolimi social dhe mbështetja e reduktuar e familjes janë hasur gjatë pandemisë. Këta janë faktorë që janë lidhur me rritjen e simptomave të depresionit dhe ankthit tek nënat gjatë periudhës perinatale, të cilat janë implikuar në çrregullime neurozhvillimore dhe të sjelljes tek fëmija.

Si nënat ashtu edhe baballarët e fëmijëve 0 deri në 6 muajsh raportuan rritje të stresit në lidhje me COVID-19, si dhe sjellje të dobëta prindërore si reduktimi i reagimit emocional (vetëm nënat) që mund të zvogëlojnë ndërveprimin me fëmijën dhe përfitimet për zhvillimin e gjuhës ai rrjedh prej saj. Rrjedhimisht, kultivimi i aftësive komunikuese dhe sociale në mjedise jashtë shtëpisë apo edhe nga vizitat në qendrat e kujdesit për fëmijët u ndikua nga kufizimet e lëvizshmërisë gjatë ditëve të pandemisë.