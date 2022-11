Republikanët rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve, balotazhi do të vendos fatin vendimtar të Georgias

Beteja për kontrollin e Senatit të SHBA po shndërrohet në një thriller të qëndrueshëm, me Donald Trump që po merr goditje nga “brenda” për faktin se demokratët kanë qëndruar në zgjedhje – dhe kanë kufizuar humbjet e tyre në zgjedhjet për Kongresin amerikan.









Republikanët mund të rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve, por “vala e kuqe” – nga ngjyra e republikanëve – mbërriti në kutinë e votimit e dobësuar, pasi siç treguan exit poll-et, përveç inflacionit, për qytetarët ajo llogaritet si kriter votimi dhe çështja e abortit, pas vendimit të Gjykatës së Lartë që vendos kufizime në këtë të drejtë.

Presidenti Biden – i cili pritet të bëjë një deklaratë më vonë sonte – po ia kalon si Bill Clinton dhe Barack Obama, të cilët pësuan humbje shumë më të mëdha si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat në zgjedhje, të cilat u zhvilluan gjatë presidencës së parë të secilit.

Tashmë zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë sigurojnë se synimet e Bidenit mbeten mundësia për të kandiduar sërish për presidencën, ndërkohë që kampi republikan dominohet nga kritikat ndaj lëvizjeve të Donald Trump, i cili priti një fitore zgjedhore për të shpallur në media kandidaturën e tij në nëntor për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

Humbja më vendimtare për Trump ishte në shtetin e Pensilvanisë, ku i zgjedhuri i tij, telefiziku “Dr. Oz”, me origjinë turke dhe një mbështetës i Erdoganit, humbi nga kandidati demokrat John Fetterman.

Georgia dhe raundi i dytë

Që nga e mërkura mbrëma, republikanët mbajtën një epërsi 49-48 në garën për rindarjen e Senatit, me zgjedhjet në pritje në tre shtete. Sipas të gjitha gjasave, republikanët kanë siguruar një shtet tjetër, Nevadën – dhe do të arrijnë 50 vendet që kishin nga zgjedhjet e mëparshme. Demokratët do të marrin me siguri një vend tjetër në Arizona, duke e çuar totalin e tyre në 49. Por beteja do të vendoset më 6 dhjetor, kur votuesit e Georgias do të thirren në balotazh pasi kandidati demokrat me një epërsi të lehtë nuk siguron 50%+ 1, për shkak të ekzistimit të një kandidati të tretë.

Tipike ishte postimi i një prej zyrtarëve zgjedhorë në atë shtet, i cili njoftoi… zgjatjen me një postim humoristik, ku shprehet se “mund të thuhet se do të ketë një raund të dytë”, duke treguar dy persona duke parë. një ndeshje në një lokal, duke thënë se vetëm një zgjatje do ta bënte më mirë.

Në rast se demokratët do të mbizotërojnë përfundimisht në Gjeorgji, atëherë korrelacionet në Senat nuk ndryshojnë – në rastet kur nuk do të ketë shumicë, atëherë vota e nënpresidentes Kamala Harris do të llogaritet dy herë, si sot. Nëse kjo ndodh, atëherë Presidenti Biden do të ketë më pak probleme në miratimin e legjislacionit, duke pasur parasysh se republikanët tani do të kenë një shumicë në Dhomë.