Ron DeSandis/ 40-vjeçari që “kërcënon” Trump – Linjë e ashpër, kundërshtar i Putinit dhe LGBTQI

43-vjeçari Ron DeSandis, i cili u rizgjodh guvernator i Floridës, ka të gjitha përgatitjet për të pasuar Donald Trump në udhëheqjen e Partisë Republikane dhe për të kaluar pragun e Shtëpisë së Bardhë në zgjedhjet e 2024.









Ai ishte rizgjedhja në xhep… siç theksohet nga mediat amerikane me Donald Trump që shfaqet veçanërisht i shqetësuar për fitoren e tij, por kryesisht për populizmin e tij. DeSandis ka shumë përparësi ndaj Trumpit, e para dhe më e mira prej të cilave është se ai është vetëm 43 vjeç – kështu që mund të jetë fare mirë djali i ish-presidentit dhe e ka të padëmtuar imazhin: një person i ri që ka të gjithë paketën për të drejtuar Partinë Republikane.

DeSandis nuk jeton brenda kufijve të Floridës, pasi konsiderohet si favorit për nominimin presidencial në zgjedhjet e vitit 2024, ndërsa Trump ka lënë të kuptohet se ai vetë do ta kërkojë sërish nominimin. E gjithë kjo ndërkohë që, siç theksojnë shumë botime amerikane, pas rezultateve të zgjedhjeve afatmesme, republikanët mund të ndryshojnë mendje dhe të preferojnë DeSandis.

Si e njohu gruan

Bukuria e tij, siç pretendon ai, është gruaja e tij më simpatike: ish-prezantuesja televizive 41-vjeçare, Kejsi Black, ishte vazhdimisht pranë tij gjatë fushatës elektorale dhe në fjalimin e tij të fitores dje. Për DeSandis dhe Kejsin, dashuria ishte me shikim të parë. Çifti u martua në Walt Disney World Resort të Disney në vitin 2009 në Orlando, sipas burimeve të cituara nga Insider.

View this post on Instagram A post shared by Governor Ron DeSantis (@flgovrondesantis)

Më 26 shtator 2009, në kapelën me dritaret e saj të harkuara dhe pamje nga Kështjella e Hirushes dhe Laguna e Shtatë Deteve, çifti shkëmbyen betimet e besnikërisë së përjetshme përpara 150 të ftuarve. Ata u takuan pranë Universitetit të Floridës së Veriut. Në një intervistë të vitit 2018 me First Coast News, gruaja e DeSandis tha se ndërsa luante golf, pa një burrë që qëndronte pas saj dhe e shikonte.

Beteja e saj me kancerin

Gruaja dhe nëna e tre fëmijëve të tyre është në thelb menaxherja e guvernatorit të Floridës. Në moshën 40-vjeçare, siç raporton “Insider” duke cituar burime, “Zonja e Parë” e Floridës u diagnostikua me kancer në gji.

Për një vit ajo u tërhoq nga detyrat e saj ndërsa po trajtohej për t’u marrë me sëmundjen e saj. Tetorin e kaluar, pasi mundi kancerin, ajo luajti në një fjalim shumë emocional të fushatës duke lavdëruar bashkëshortin e saj që u kujdes për të dhe tre fëmijët e tyre gjatë kimioterapisë.

Si arriti DeSandis të pretendonte rolin e… anti-Trump

Guvernatori DeSandis fitoi popullaritet gjatë pandemisë duke rinovuar mandatin e tij në Florida. “Jo vetëm që kemi fituar zgjedhjet, ne kemi rishkruar hartën politike”, tha ai dje në një fjalim pasi rrëzoi rivalin e tij demokrat, Charlie Crist.

Guvernatori me një buzëqeshje pa mundim e përshkroi rizgjedhjen e tij si një “fitore të shekujve” dhe një vërtetim të agjendës së tij partiake. Në reklamën e tij të fundit ai tha se Zoti e krijoi atë për të qenë një luftëtar. “Ne u premtuam njerëzve të Floridës dhe i mbajtëm ato premtime”, tha DeSandis. “Sot pas katër vitesh populli dha verdiktin. Liria është këtu për të qëndruar”. Florida tha se “ajo ishte një strehë e mendjes kur bota po çmendej” dhe “një fije shprese se ditë më të mira janë përpara”.

Përballja me Trump?

Pasi është rizgjedhur në Florida, ai do të thirret të vendosë menjëherë nëse do të kandidojë për presidencën dhe nëse do ta gjejë veten në një kurs përplasjeje me ish-presidentin Donald Trump. Edhe para se të hapeshin zgjedhjet afatmesme, “lufta e ftohtë” mes dy burrave po nxehej tashmë, duke lënë në hije ditët e fundit të fushatës.

Rivaliteti i tyre i gjatë u shfaq plotësisht gjatë fundjavës kur të dy mbajtën mitingje në anët e kundërta të Floridës. Të shtunën në Pensilvani, Trump sulmoi rivalin e tij të brendshëm të partisë, gjë që analistët thonë se tregon se ish-presidenti amerikan po shqyrton mënyrën më të mirë për të rrëzuar DeSandis në një përballje të mundshme paraprake.

Ai i mban letrat të mbyllura dhe i përkushtohet ndërtimit të imazhit të tij

Nga ana e tij, guvernatori i Floridës aktualisht po mban një profil të ulët, duke shmangur me takt të folurit për të ardhmen e tij presidenciale dhe Trump. Por lëvizjet e tij sugjerojnë se ai po hedh bazat për të kandiduar pasi ka ndërtuar tashmë një fond për mbledhjen e fondeve që ka sjellë 200 milionë dollarë gjatë dy viteve të fundit, duke thyer rekorde kombëtare për një kandidat për guvernator.

Në gjurmët e fushatës, DeSandis mori pak kohë që kundërshtari i tij demokrat të sulmonte Presidentin Biden. Fushata e tij është rritur nga një seri videosh dhe reklamash të shtrenjta që synojnë gjithashtu ndjekjen e tyre në rritje në mediat sociale.

Në njërën prej tyre, etiketuar ‘Top Gov’,deSandis, i cili shërbeu si avokat i Marinës, pozoi si një pilot luftarak ndërsa ndau “rregullat e tij të angazhimit” për “luftimet e qenve” me “mediat e korporatave”.

Aborti dhe koronavirusi

Në katër vitet e tij të para si guvernator i Floridës, DeSandis ka shtyrë një axhendë përçarëse: nga kufizimet e reja për abortin, një zgjerim masiv i kuponëve shkollorë për shkollat ​​private, ligjet për të riformuar mënyrën se si shkollat ​​mësojnë dhe flasin për çështje përçarëse dhe ndalimi i koronavirusit. kërkesat e vaksinimit.

Përveç kësaj, ai organizoi fluturime që transportonin emigrantë nga Teksasi në “Martha’s Vineyard” dhe refuzoi të ndihmonte qeverinë federale të shpërndante vaksinat Covid-19 për fëmijët. Veprimet e tij shpesh e vënë atë në kundërshtim me administratën Biden, por ato e kanë vënë vazhdimisht në qendër të vëmendjes, duke e kthyer atë në një nga zyrtarët më të njohur të zgjedhur republikanë.

I lindur në Itali, i klasës së mesme në Harvard

“Ron DeSandis mundet ta rrëzojë Donald Trumpin nga pozicioni i “luftëtarit kryesor” të partisë republikane?”, pyet gazetari dhe autori fitues i çmimit Pulitzer Dexter Filkins përmes faqeve të revistës “New Yorker”. Duke profilizuar një politikan ambicioz 43-vjeçar që nxjerr të njëjtin zemërim si Trumpi 76-vjeçar, por e kanalizon atë në një mënyrë të zgjuar dhe koherente, DeSandis ka pasur, deri më tani, një karrierë personale jashtëzakonisht të suksesshme.

Edhe pse me origjinë “të përulur” – stër-stërgjyshërit e tij emigruan në SHBA nga Italia dhe prindërit i përkisnin klasës punëtore, ai e gjeti veten me performancën e tij të bejsbollit në Universitetin Yale dhe më pas në Universitetin e Harvardit.

Më pas shërbeu në forcat e armatosura amerikane (në Irak, Guantanamo, etj.) dhe më pas u zgjodh deputet me partinë Republikane (2013 – 2018). Më pas ai shërbeu si guvernator i shtetit të Floridës (nga janari 2019 e tutje).

Për Dexter Filkins të revistës “New Yorker”, ky është një njeri “shumë inteligjent”, me një “IQ shumë të lartë”, i cili “shquhet me ambicie” dhe “duket qartë se dëshiron të jetë president i Shteteve të Bashkuara”. Duke folur në emisionin CNN të gazetarit të njohur Anderson Cooper, Filkins pretendon se DeSandis është “i etur” dhe do të dëshironte të kandidonte për presidencën e Shteteve të Bashkuara me partinë republikane në zgjedhjet e vitit 2024. Nuk është rastësi, siç pretendon Filkins, që DeSandis tani shfaqet pothuajse çdo ditë në rrjetin konservator FoxNews, duke komentuar aktualitetin që shkojnë përtej kufijve të shtetit të Floridës.

“Të gjithë me të cilët kam folur, madje edhe njerëzit që e urrejnë, më kanë thënë se ai është jashtëzakonisht inteligjent. Por kur është para një auditori, ai sillet si Trump”, thotë reporteri i New Yorker.

Pronësia e armëve dhe LGBTQI

Përsa i përket pozicioneve të tij politike, ai është kundër abortit, është mbështetës i posedimit të armëve, shmang çdo diskutim për të drejtat LGBTQI dhe ruan rezervat e tij në lidhje me çështjen e ndryshimeve klimatike.

Në fillim të këtij viti, DeSandis nënshkroi një ligj që ndalonte shkollat ​​të mësonin për orientimin seksual ose identitetin gjinor deri në klasën e tretë, “ose në një mënyrë që nuk është e përshtatshme për moshën ose zhvillimin e nxënësve sipas standardeve shtetërore”.

Në të njëjtën kohë, ai miraton një qëndrim të ashpër ndaj Iranit, Autoritetit Palestinez dhe Kubës. Por ndryshe nga republikanët e tjerë që mund të etiketohen rusofilë, DeSandis ka qenë kritik i ashpër ndaj presidentit rus Vladimir Putin lidhur me luftën në Ukrainë.