Trafikonte emigrantët me gomone dhe kamionë në Angli, arratiset 36 vjeçari i njohur ndryshe si “Akrepi”

Kreu i një bande kriminale që trafikonte emigrantët me gomone dhe kamionë në Angli është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Shtetasi irakian Barzan Kamal Majeed, 36 vjeç i njohur me pseudonimin “Akrepi” është arratisur pasi akuzohet për kontrabandën e 100 emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar.









Hetuesit e Agjencisë Kombëtare të Krimit po punojnë me partnerët e tyre në Belgjikë për të ndihmuar në gjetjen e kreut të grupit krimit të organizuar që kontrabandonte azilkërkuesit përmes gomoneve dhe kamionëve.”Akrepi” u dënua me 10 vjet burg për shkelje të kontrabandës me njerëz në mungesë të tij në një gjykatë në Bruges muajin e kaluar. Ai u gjobit gjithashtu me 968,000 euro.

Tashmë është lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për arrestimin e 36-vjeçarit. “Akrepi” u identifikua gjatë një hetimi të përbashkët mes autoriteteve britanike, belge, holandeze dhe franceze. “Akrepi” akuzohet për kontrabandimin e emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar midis korrikut 2018 dhe nëntorit 2019 duke përdorur gomone, kamionë dhe kontejnerë transporti.