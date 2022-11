Zgjedhjet në SHBA – Mesazhi i Biden: Duhet të luftojmë për demokracinë, nuk është e dhënë

“Demokracia nuk ndodh rastësisht. Ne duhet të luftojmë për të, ta forcojmë, ta ripërtërijmë ”, tha presidenti amerikan Joe Biden pak orë përpara fjalimit të tij për rezultatin e zgjedhjeve në SHBA.

“Më shumë do të them pasdite, por falë sondazheve dhe atyre që punuan gjatë gjithë natës, u sigurua besueshmëria e procesit të votimit, e cila është një e drejtë e patjetërsueshme. Procesi zgjedhor nuk mund të zhvillohej pa pjesëmarrjen e miliona njerëzve që bënë zërin e tyre të dëgjohej”, shtoi presidenti amerikan, ndërkohë që të gjithë sytë janë te vendet e Senatit, ku beteja ende nuk është vendosur.

Në Arizona, kandidati demokrat Mark Kelly shfaqet pak më përpara kandidatit të promovuar nga Donald Trump, Blake Mastes, por vetëm 69% e votave janë numëruar.

Në Nevada, republikani Adam Laxalt kryeson demokratin Kathryn Cortez Masto me 80% të votave të numëruara.

Democracy doesn’t happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it.

I’ll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that worked into the night to safeguard our sacred right to vote. And the millions who made their voices heard.

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022