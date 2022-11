Ambasada Amerikane në Kosovë ‘frikëson’ zyrtarët e lartë: S’është koha e duhur që ministrat të udhëtojnë për SHBA

Tre ministra të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Xhelal Sveçla, Albulena Haxhiu dhe Elbert Krasniqi janë udhëzuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mos udhëtojnë drejt SHBA-së në këtë kohë kur Kosova gjendet në krizë.









Në një përgjigje për Gazetën Express nga Ambasada kanë thënë se nuk është koha e përshtatshme që ministra të Qeverisë së Kosovës të udhëtojnë për në SHBA për takime zyrtare.

“Kjo nuk është domosdoshmërisht koha më e përshtatshme për ministrat që të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për takime zyrtare”, thuhet në përgjigjen e amerikanëve.

Amerikanët thonë se situata aktuale është krizë dhe se janë të fokusuar në të.

“Ne jemi në një krizë tani. Ne jemi shumë të fokusuar në këtë krizë; ne besojmë se kjo qeveri është shumë e fokusuar në këtë krizë”, vijon përgjigja.

Ndërkohë bëjnë me dije se “nuk shohin ndonjë rrethanë për të cilën do të ishte e vështirë për Qeverinë Amerikane që t’i lëshojë viztë një ministri të Qeverisë së Kosovës”. Kur e kanë thënë këtë kanë cituar fjalët e ambasadorit amerikan Hovenier i cili ka mbajtur një takim me përfaqësues të medias në Kosovë të mërkurën.

“Unë s’mund të flas rreth rasteve specifike të vizave, por s’jam në dijeni për ndonjë rrethanë kur një ministër i Qeverisë së Kosovës nuk do të kualifikohej për punë zyrtare”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës.