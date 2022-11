“Birra Korça” do të tregtohet edhe në Kosovë, firmoset marrëveshja/ Flet drejtuesi i Prodhimit, Ljarja: Jemi të sigurt që suksesi është i garantuar!

“Birra Korça”, pija lider në tregun shqiptar, zgjeron kufijtë e saj edhe në Kosovë në muajin e flamurit, duke bërë edhe më shumë bashkë shqiptarët e 2 vendeve. Kapërcimi i kufijve është një bashkëpunim mes kompanisë se “Birrës Korça” dhe asaj që tregton prodhime vendase në Kosovë, “VERTEX”.









Ky bashkëpunim synon që të plotësohet kërkesa e të gjithë shqiptarëve të Kosovës, të cilët të familjarizuar me birrën e parë shqiptare, “Birrën Korça”, gjatë vizitave të tyre në Shqipëri kërkojnë që ta kenë në përditshmërinë e tyre shijen unike të kësaj pije. Drejtuesi i Prodhimit të “Birrës Korça”, Viktor Ljarja, tha se marrëveshja e firmosur lejon “Birrën Korça” të hyjë me të gjitha asortimentet e prodhimeve të saj.

“Falë marrëveshjes afatgjatë me kompaninë kosovare ‘VERTEX’, ‘Birra Korça’ po hyn në këtë muaj të shënuar të historisë së popullit shqiptar, po hyn në tregun kosovar. Është një marrëveshje afatgjatë që lejon ‘Birrën Korça’ të hyjë jo vetëm me këtë lloj asortimenti, por me të gjitha asortimentet e prodhimeve të saj”, tha Ljarja.

Nga testimet e kryera në treg “Birra Korça” zë vendin e parë sa i përket standardit të shijes dhe cilësisë ndaj po punohet për dyfishim të kapacitetit të prodhimit të saj. Një bashkëpunim suksesi dhe i frytshëm pritet të jetë ai mes fabrikës së “Birrës Korça” dhe kompanisë “VERTEX” falë suksesit garantuar të birrës së parë shqiptare që ofron për konsumatorin cilësi dhe shije të veçantë.

“Në sajë të cilësisë që zotëron, fuqisë së saj edhe për shkak të investimeve që do të bëhen dhe janë duke u bërë për 2-fishimin e kapacitetit të prodhimit ne jemi të sigurt dhe besimplotë që suksesi i kësaj marrëveshje është absolutisht i garantuar siç është edhe i garantuar zhvillimi i mëtejshëm”, pohoi më tej drejtuesi i Prodhimit të “Birrës Korça”, Viktor Ljarja.

Me 93 vite eksperience, një proces 100 % i certifikuar e me 3 shije unike, “Birra Korça”, totalisht një prodhim shqiptar, do jetë kryefjala e tryezave edhe në Kosovë. Birra që bashkon shqiptarët çdo vit garanton të jetë më pranë tyre kudo që ata ndodhen.