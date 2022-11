Edi Paloka dhe Bujar Leskaj të dehur në Kuvend? Përjashtohen për 10 ditë nga punimet plenare dy deputetët, u përplasën me Ramën

Dy deputetët e PD Edi Paloka dhe Bujar Leskaj janë përjashtuar për 10 ditë nga Kuvendi, pas përplasjeve dhe tensioneve me kryeminstrin Edi Rama.

Sipas njoftimit, dy deputetët nën efektin e pijeve alkolike kanë bërë veprime të pasjellshme në seancë gjatë votimit për projekt buxhetin e vitit 2023.

Sakaq, nga dy deputetët nuk ka pasur asnjë reagim.

Njoftimi i Kuvendit:

Kuvendi i Shqiperise bazuar ne Rregulloren e vet do te marre masa disiplinore me perjashtim 10 ditor nga punimet, per deputetet Edi Paloka dhe Bujar Leskaj. Per shkak te konsumit te pijeve alkoolike, dy deputetet bene veprime te pahijshme dhe perdoren nje fjalor banal gjate procesit te votimit.