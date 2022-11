Elizabeth Hurley: “Të punoje me Matthew Perry ishte një makth”

Kujtimet e Matthew Perry janë kthyer në një nga temat e preferuara të diskutimit jashtë vendit, pasi aktori ka zbuluar shumë detaje nga jeta e tij, si dhe marrëdhëniet me personazhe të tjerë të famshëm. Elizabeth Hurley thotë se është një fanse e madhe e aktorit, megjithëse ende nuk e ka lexuar librin e tij. Megjithatë, ai zbuloi se puna me të në të kaluarën ishte një makth. “Nuk e kam lexuar ende librin, por kam lexuar fragmente të tij”, tha 57-vjeçari për Yahoo, duke shtuar: “Është mjaft interesant. Ai është një shkrimtar shumë qesharak si dhe një person shumë qesharak. Ai është një humorist jashtëzakonisht i talentuar. Mënyra e tij me fjalët është fantastike”.









Siç e përmendi më vonë, ajo kishte punuar me të në filmin “Serving Sara”, në të cilin Perry ka për detyrë t’i shërbente Harleyt me letrat e saj të divorcit.

“Kam kujtime shumë të bukura për të. Për të qenë e sinqertë, ishte një makth të punoja me të në atë kohë dhe siç dihet tani, filmi ynë u ndal atëherë, për shkak të varësisë së tij”, tha ajo.

Elizabeth Hurley on Matthew Perry: ‘It was a nightmare working with him’ https://t.co/q0zMXJr855 pic.twitter.com/sNrYfUOBl9 — New York Post (@nypost) November 10, 2022

“Ishte e vështirë. Padyshim që ai po kalonte një kohë shumë të keqe, por ishte akoma simpatik. Ai ishte personi më i mrekullueshëm për të punuar me të. Por mund të shihje lehtësisht se si po vuante”, shtoi ajo.

Mesa duket, bëhet fjalë për varësinë e yllit të “Friends” ndaj drogës Vicodin dhe alkoolit. Në librin e tij, ai kujtoi 5000 takimet e tij me Alkoolistët Anonim, 15 përpjekjet e tij për rehabilitim dhe zakonin e tij për të marrë 55 Vicodin në ditë.

Perry zbuloi se disa vite më parë, në moshën 49-vjeçare, për pak sa nuk vdiq nga një mbidozë opioid. Siç ka treguar ai, ka kaluar dy javë në koma dhe pesë muaj në spital, ndërsa për nëntë muaj i është dashur të përdorë një qese kolostomie.