EMRI/ Tentativë përdhunimi dhe plagosje e rëndë me dashje! Kush është “Dragoi i Nicës”, që ‘masakroi’ me grushte gruan (FOTO)

Detajet personale të “Dragoit të Nicës”, pra Kledi Rakip Sulollarit, 28 vjeç, janë bërë publike.

Më konkretisht, në vijim të një Urdhri përkatës të Prokurorisë së Shkallës së Parë Pire, të dhënat e identitetit, fotografitë si dhe ndjekja penale e ngritur ndaj një shqiptari, i cili u arrestua në datën 6-11-2022 nga efektivët e Policisë së Veprimit të Menjëhershëm bëhen publike.

Ai akuzohej për tentativë përdhunimi dhe lëndim të rëndë trupor.

Njoftimi i EL.AS-it për arrestimin e tij:

Një i huaj 28-vjeçar i akuzuar për tentativë përdhunimi dhe lëndim trupor është arrestuar në orët e para të datës 11.06.2022 në Nicë, nga Policia e Veprimit të Menjëhershëm (Ekipi Di.AS.).

Në mënyrë të veçantë, në orët e para të mëngjesit të datës 6-11-2022, 28-vjeçari ka ndjekur një grua teksa po shkonte në shtëpinë e saj dhe e ka ndaluar me qëllim përdhunimin e saj. Pacientja ka tentuar ta pengojë duke thirrur në ndihmë dhe më pas 28-vjeçari e ka sulmuar me grushta në kokë duke e plagosur. Për shkak të një faktori të jashtëm, ai nuk e ka përfunduar veprën e tij kriminale dhe është larguar me vrap.

Më pas, zyrtarët policorë të lartpërmendur pas kontrolleve të kujdesshme kanë arritur të lokalizojnë një të dyshuar, i cili është dërguar në stacionin policor. E bukur – St. I. Rentis dhe është identifikuar si autori i krimeve të mësipërme.

I arrestuari me dosjen e ngritur në ngarkim të tij nga TA është dërguar në Prokurorinë Penale të Pireut.

Po hetohet edhe nga Drejtoria e Sigurisë së Pireut në bashkëpunim me T.A. E bukur – St. I. Rentis, pjesëmarrja e tij në çdo rast tjetër të veprave të ngjashme kundër grave.