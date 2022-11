Faktorët më të rëndësishëm kur blini një makinë (Grafika)

Blerja e një makine është për shumë njerëz, një nga blerjet më të mëdha që do të bëjnë ndonjëherë. Ka shumë faktorë për t’u marrë parasysh në zgjedhjen e duhur, por cilët janë prioritet nga blerësit e mundshëm në Shtetet e Bashkuara? Sipas të dhënave nga Anketa Globale e Konsumatorëve të Statista, në krye të listës së kontrollit janë efikasiteti dhe siguria e karburantit (ndërrimi i vendeve që nga viti 2018). Me 56 dhe 55 për qind, respektivisht, këto dy karakteristika ia kalojnë lehtësisht një çmimi të ulët, me 46 për qind që thonë se ky ishte një përparësi kryesore kur bëni pazar.









Edhe dizajni nuk është aq i rëndësishëm sa mund të na bëjë të besojmë reklama klasike televizive. Vetëm 32 për qind duket se shqetësohen kryesisht për pamjen e makinës së tyre të re. Është substancë mbi stilin për blerësin mesatar të makinave, me 43 për qind të të anketuarve që thonë se i japin përparësi cilësisë së lartë, ndërsa komoditeti i drejtimit renditet gjithashtu më lart se dizajni.