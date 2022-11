Përjashtimi nga punimet e Kuvendit për 10 ditë, reagon Paloka: Absolutisht nuk kemi qenë të dehur! Kemi qenë të revoltuar!

Votimi i buxhetit 2023 është shoqëruar me një incident përpara nisjes së votimit në seancë plenare. Hyrja e Edi Ramës në sallën e Parlamentit është shoqëruar me një përplasje verbale me deputët e opozitës, Edi Paloka dhe Bujar Leskaj.









Dy deputetët demokratë, i kanë kujtuar Ramës se nuk mund të flas me gjuhë rrugaçi ndaj deputetëve të opozitës njësoj siç ka bërë një ditë më parë kur i konsideroi “bedela”, “llaxore”, “të pafytyrë” etj. I kontaktuar nga ABC, Edi Paloka deklaroi se nuk ka qenë aspak i dehur siç deklarojnë socialistët por ka dashur të çoj në vend nderin e deputetëve demokratë.

“Absolutisht nuk kemi qenë të dehur. Por kemi qenë të revoltuar absolutisht po. Unë nuk isha në seancën e ditës së mërkurë, kur Edi Rama përdori një gjuhë rrugaçi në Parlament, ndaj kolegëve të mi parlamentarë. Sot kur ai hyri në seancë për votimin, thjesht gjeta mundësinë t’i kujtoja kush ka qenë dhe kush është. Mbase nga ata deputetë që janë në Parlament, e njoh pak më shumë Edi Ramën që kur ka qenë i ri dhe nuk mund t’i lejoj vetës dhe demokratëve të na fyej një njeri si ai. Është më minimalja që mund të bëj për demokratët të çoj nderin dhe dinjitetin e tyre në vend”, shprehet Paloka për ABC.

I pyetur për iniciativën e socialistëve për ta përjshtuar së bashku me Bujar Leskajn nga Parlamenti për 10 ditë, Paloka sqaron: “ Do të duhej që të ishte përjashtuar Edi Rama për atë gjuhë prej ordineri që përdori një ditë më parë. Janë fyerje që i kanë parë dhe dëgjuar të gjithë shqiptarët. Në ekran. Live. Këtë duhet të shohin socialistët”, thekson Paloka për Abc.