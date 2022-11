Sylvester Stallone për Bruce Willis: Ai është i rraskapitur dhe kjo më vret mua

Muaj pasi u diagnostikua me afazi, gjendja shëndetësore e Bruce Willis duket se është përkeqësuar, sipas raporteve të huaja që qarkullojnë në njëzet e katër orët e fundit. Shkak janë bërë disa foto të tij që janë publikuar, ku shihet duke ecur në Los Angeles, dukshëm i rraskapitur.

Kujtojë se aktori u diagnostikua me afazi dhe u tërhoq disa muaj më parë nga aktrimi, siç kishte bërë të ditur familja e tij në rrjetet sociale.

Bruce Willis goes for coffee in Los Angeles amid his battle with aphasiahttps://t.co/XeK01oixq9#EntertainmentNews pic.twitter.com/g47H2XgZZi

— NowMyNews (@NowMyNews) October 18, 2022