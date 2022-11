Blogerja ha lakuriq nate në një tas supe, tronditen ekspertët: Është rrezik për pandemi të reja…

Një blogere tajlandeze po përballet me pesë vjet burgim pasi ka filmuar veten duke ngrënë një lakuriq nate në një tas supë.









Phonchanok Srisunaklua kishte ngarkuar videon 1 minutë e 40 sekonda në kanalin e saj “Gin Zap Bep Nua Nua” në YouTube, ku lakuriqët e natës shihen brenda një tasi me supë.

Duke i përshkruar lakuriqët e natës si ‘të shijshme’ dhe duke i krahasuar me ‘ngrënien e mishit të papërpunuar’ ajo shihet duke i copëtuar lakuriqët dhe duke i zhytur në një salcë pikante të quajtur Nim Jam.

Në një moment gjatë videos ajo tregon lakuriqin e natës pranë kamerës duke thënë se ka dhëmbë dhe më pas fillon ta hajë duke thënë se kockat janë të buta.

Videoja nuk u prit aspak mirë, duke ngritur alarmin për pasoja shëndetësore.

“Nëse do të vdesësh, vdis vetëm. Askush nuk do t’ju fajësojë. Por do të jeni të mallkuar nëse filloni një pandemi”, ka qenë një nga komentet në këtë video.

Veterineri Pattaraphon Manee-on, kreu i grupit të menaxhimit të shëndetit të kafshëve të egra në Departamentin e Parqeve Kombëtare, Kafshëve të Egra dhe Ruajtjes së Bimëve, tha: U trondita kur e pashë atë video. Kjo nuk duhet të ndodhë si në Tajlandë ashtu edhe në mbarë botën, është sjellje shumë e rrezikshme, veçanërisht pasi lakuriqët e natës kanë shumë patogjenë. Nuk ka asnjë provë që temperatura e ujit të nxehtë do të vrasë mikrobet. Thjesht prekja e pështymës, gjakut dhe lëkurës konsiderohet një rrezik.

Përveç shqetësimit për sëmundjen tek lakuriqët e natës, kjo grua mund të jetë fajtore për shkeljen e Aktit të Ruajtjes dhe Mbrojtjes dhe Kafshëve të Egra, B.E. 2019, sepse lakuriqët e natës janë kafshë të mbrojtura.

Sipas disa ekspertëve, lakuriqët e natës thuhet se mbajnë mbi 10,000 viruse që mund të transmetohen te njerëzit dhe të shkaktojnë një tjetër pandemi.

Tani vajza, e cili është gjithashtu mësuese është arrestuar. Fillimisht duke mohuar akuzat, gruaja ka postuar një video tjetër duke kërkuar falje për ‘shoqërinë, mjekët, gazetarët, kolegët, familjen dhe miqtë’. Ajo shtoi se nuk do të hante më lakuriqët e natës.