EMRAT/ Kokainë dhe kanabis me vlerë 200 mijë paund, çohet pas hekurave banda shqiptare e drogës në Angli!

Një bandë droge është burgosur për furnizim në shkallë të gjerë të kokainës në Essex-in jugor, kryesisht Basildon, pasi një bastisje e policisë gjeti 200,000 £ kokainë dhe kanabis, para të gatshme dhe një armë zjarri. Bastisjet u kryen në një numër adresash në Basildon më 27 korrik. Banda njihej si “The Albanians” (shqiptarët).









Katër burra u arrestuan dhe u sekuestruan një armë zjarri, 9,000 £ Cash, 1.4 kg kokainë dhe 22 kg kanabis, me një vlerë të kombinuar në rrugë prej 200,000 £. Të martën Mario Tsorri, 27 vjeç, nga Norwood End, Basildon u dënua me gjithsej 11 vjet e katër muaj burg, ndërsa Alfonc Palaj 23 vjeç, gjithashtu nga Norwood End, u dënua me 5 vjet e 10 muaj.

Në shtator, Klodjan Doci, 27 vjeç, nga Courtney Park Road, Langdon Hills, u burgos me 3 vjet e tre muaj, ndërsa 31-vjeçari Dennis Hoj, gjithashtu nga Norwood End, u dënua me 3 vjet e pesë muaj.

Prokurori Trevor Phillips që drejtoi hetimin tha:

“Kjo bandë e ndoti Basildon me drogë të klasit A. Droga është një plagë për shoqërinë, duke shkatërruar jetë dhe duke shkatërruar komunitete. Aty ku shitet droga, shpesh ka dhunë dhe shfrytëzim të njerëzve vulnerabël. Ne do të vazhdojmë punën tonë për të vënë tregtarët e drogës pas hekurave dhe për të hequr helmin që ata nxjerrin nga rrugët”.

Oficerët fillimisht ishin vënë në dijeni të linjës dhjetorin e kaluar, kur një telefon celular që po hetohej si pjesë e një çështjeje të veçantë tregoi marketingun e drogës të dërguar nga një numër i cili më pas zbuloi se ishte i lidhur me linjën.

Ekzistenca e linjës u konstatua më tej kur një telefon tjetër i sekuestruar si pjesë e një hetimi tjetër të veçantë, një muaj më vonë kishte në të një bisedë me tekst duke u përpjekur të organizonte shitjen e drogës me të njëjtin numër.