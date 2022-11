Hipertensioni/ Kjo praktikë e lashtë është një antihipertensiv efektiv

Një model i ri për t’iu afruar njerëzve me hipertension sugjeron një studim të paraqitur së fundmi në takimin vjetor të Shoqatës Amerikane të Zemrës, thelbi i të cilit do të jetë ndërgjegjja.









Sipas studiuesve nga Qendra për Mindfulness e Universitetit Brown, të cilët kryen studimin, trajnimi i njerëzve në këtë teknikë të vjetër që kultivon vetëdijen për mendimet, ndjenjat dhe ndjesitë mund t’i ndihmojë ata të perceptojnë dhe njohin përfitimet psikike dhe fizike që ata fitojnë përmes një stili jetese miqësor dhe të dobishme për presionin e tyre të gjakut.

Në këtë mënyrë, respektimi i stilit të jetesës që mbron zemrën do të jetë më i madh, pasi do të jetë një nevojë personale pa ndjenjën e stresit dhe detyrimit nga “frika nga mjeku”.

Mbi 10% më pak rrezik kardiovaskular

Ekipi hulumtues, i udhëhequr nga drejtori i Qendrës së Mindfulness Eric Loucks, rekrutoi dhe ndau në mënyrë të rastësishme 200 pjesëmarrës në dy grupe, 100 në një grup eksperimental që ndoqën një program trajnimi 8-javor të ndërgjegjes – duke përfshirë një vizitë në mjedise praktike speciale – dhe 100 në një kontroll. Grupi që ndoqi rekomandimet standarde për trajtimin e hipertensionit: një matës presioni i gjakut në shtëpi, edukim për menaxhimin e presionit të gjakut dhe akses tek mjeku.

Pas trajnimit, duke vëzhguar menaxhimin e presionit të gjakut gjatë gjashtë muajve, studiuesit zbuluan se pjesëmarrësit në grupin e ndërgjegjes arritën një reduktim prej 6 pikësh në presionin sistolik të gjakut, krahasuar me 1.4 për grupin e mjeteve konvencionale. Ky është një zbulim i rëndësishëm, sipas studiuesit kryesor, pasi studimet e mëparshme kanë arritur në përfundimin se një reduktim me 5 pikë i presionit sistolik barazohet me një rrezik 10% më të ulët të atakut në zemër dhe goditjes në tru.

Analizat e mëtejshme treguan gjithashtu se grupi i parë kishte më shumë gjasa të hante ushqime të shëndetshme për zemrën, të ushtronte më shumë, të ishte më pak i ulur dhe të kishte nivele më të ulëta stresi.

Një mjet shtesë i dobishëm

Mësimi i parimeve të empatisë dhe zbatimi i tyre ndaj faktorëve që lidhen me rregullimin e presionit të gjakut si aktiviteti fizik, dieta, konsumimi i alkoolit ose respektimi i ilaçeve antihipertensive mund të sigurojë rezultate më të mira për pacientët.

“Pothuajse të gjithë ndihen mirë pas aktivitetit fizik, shpesh për orë të tëra, dhe zgjedhjet e ushqimit mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si ndihemi fizikisht dhe mendërisht. Për shembull, disa njerëz kur hanë diçka të ëmbël, përjetojnë një rritje të mprehtë të nivelit të sheqerit në gjak e ndjekur nga një rënie e shpejtë. Pra, ne thjesht e vëzhgojmë atë pa gjykuar, me kuriozitet dhe vetëdije, dhe ndërgjegjësim kureshtar dhe veprojmë në mënyrë inteligjente në përgjigje të asaj që kemi gjetur se po ndodh”, përfundoi Dr. Loucks.