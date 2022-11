Kriza e ujit/ Italia kërkon ujë nga Shqipëria, publikohet plani 1 miliard euro për tubacion nënujor

Mediat italiane kanë shpalosur së fundmi një plan për një tubacion që do të çojë ujë nga Shqipëria në një rajon të Italisë së jugut që vuan nga mungesa e ujit.









Corriere Della Sera publikoi informacion mbi projektin, i cili parashikon transportimin e ujit nga Gjirokastra në Pulia përmes 85 kilometra tubacione nënujore dhe 120 kilometra tubacione tokësore. Projekti vlerësohet të kushtojë rreth 1 miliard euro.

Shkrimi i plotë

Ujësjellësi nga Shqipëria në Pulia: projekt 1 miliard euro

Nga njëra anë e Adriatikut në tjetrën: 85 kilometra tubacione nënujore, 120 në tokë, për të sjellë ujin nga Gjirokastra, Shqipëri, në Galugnano, në Salento. Nga një vend i pasur me burime ujore në një rajon që ka pasur gjithmonë nevojën për t’u mbështetur në infrastrukturë për të marrë furnizime nga rajonet fqinje, Basilicata dhe Campania. Ideja u hodh (duke marrë edhe shkas nga studimet e vjetra të fizibilitetit) nga presidenti i Confindustria Puglia (dhe Bari-Bat dhe Confindustria Albania, që përfaqëson kompanitë italiane që prodhojnë përtej Adriatikut) Sergio Fontana në prani të numrit një kombëtar. Carlo Bonomi foli në asamblenë e territorit të Barit: “Këtu, në Pulia, ne kemi aftësitë për të qenë një pikë referimi kombëtare për politikën e ujit. Kemi Ujësjellësin Pulian, më të madhin në Evropë, stacionin e parë kontraktues në Pulia. Të bashkuar buzë detit Adriatik kemi, këtu, përballë Shqipërinë, një vend shumë të pasur me ujë. Ne kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme afërsie me Shqipërinë. Ne kemi një mundësi të madhe për të trajtuar krizën e ujit në mënyrë parandaluese. Ne mund t’i japim jetë një projekti të madh dhe ambicioz: të ndërtojmë një infrastrukturë mbresëlënëse ujore në detin Adriatik midis Pulias dhe Shqipërisë”.

Për të ndërtuar infrastrukturën – e cila do t’i shtonte më shumë se 20,000 kilometra rrjetin e ujit të Ujësjellësit Pulian – do të duheshin 4 vjet punë dhe një miliard euro burime, për t’u financuar duke iu drejtuar Bei, Bers, Shteti Italian, Rajoni dhe mjetet e veta të Ujësjellësit të Pulianit. Qëllimi është të transportohen 150 milionë metra kub ujë në vit në Pulia me një tubacion nënujor që do të arrinte 850 metra nën nivelin e detit në pikat më të thella. Javët e fundit presidenti i Rajonit të Pulias, Michele Emiliano i shkroi kryeministrit shqiptar Edi Rama për të shprehur interesin për punën e madhe. Puliani dhe italiani është i lartë, duke pasur parasysh thatësirën që ka karakterizuar vitet e fundit. Por edhe Shqipëria do të kishte një kthim, duke qenë se do të hapeshin edhe 8000 vende të reja pune direkte dhe indirekte, citon media italiane Corriere Della Sera.