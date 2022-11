Marrëdhëniet/ Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të luftojmë për të njëjtat arsye

A e keni vënë re se kur jeni në një lidhje, arsyet që nuk pajtoheni me partnerin tuaj janë shpesh të njëjta? Qofshin pak a shumë të shpeshta, zënkat mes çifteve zakonisht kanë përmbajtje specifike që përsëriten.









Megjithëse arsyet e mosmarrëveshjeve janë zakonisht relativisht të vogla, ato mund të krijojnë probleme serioze për çiftet, duke rritur stresin në marrëdhënie dhe duke shteruar kënaqësinë dhe besimin reciprok, një zhvillim që vetëm distanca mund të sjellë mes partnerëve, argumenton psikoterapistja Katherine Cullen.

Ajo rendit katër arsyet kryesore pse çiftet përfundojnë në grindje për të njëjtat arsye, ndërsa jep këshilla se si ta kapërceni këtë pengesë në marrëdhënien tuaj.

Çështja nuk u zgjidh kurrë plotësisht

Nëse një mosmarrëveshje ndodh në mënyrë të përsëritur, shanset janë që ju dhe partneri juaj ose të mos keni gjetur një zgjidhje për rrënjën e problemit, ose e keni gjetur, por njëri ose të dy prej jush kanë vështirësi në zbatimin e ndryshimeve që kërkon zgjidhja. Ju mund të keni nevojë të diskutoni në thellësi se si do të arrini të zbatoni një zgjidhje të pranueshme reciprokisht, e kombinuar me shfaqjen e durimit dhe mirëkuptimit ndaj partnerit tuaj.

Zgjidhja madje mund të qëndrojë në të qenit më mbështetës ndaj njëri-tjetrit. Kjo mund të jetë aq e thjeshtë sa të tregosh se i njeh dhe shpërblen përpjekjet që bën partneri.

Mosmarrëveshja pasqyron një çështje më të thellë

Ndonjëherë ajo që ne mendojmë se është arsyeja për një argument është në fakt arsyeja dhe thelbi është më i thellë. Për të vlerësuar nëse ka një çështje më të thellë që shkakton një debat, pyesni veten se çfarë ndjenjash, frikash dhe ankthesh sjell argumenti, çfarë mendoni se mund të jetë rezultati më i keq i mundshëm dhe nëse jeni ndjerë ndonjëherë në këtë mënyrë më parë. Pastaj kërkojini partnerit tuaj të bëjë të njëjtën gjë. Kjo mund të ndihmojë për të kuptuar nëse mosmarrëveshjet e përsëritura pasqyrojnë diçka përtej shkakut sipërfaqësor të mosmarrëveshjes.

Keni pritshmëri të tepërta

Nëse e gjeni veten duke debatuar për të njëjtat arsye me partnerë të ndryshëm, atëherë problemi mund të qëndrojë në pritjet tuaja për një marrëdhënie. Provoni të diskutoni me njerëzit që ju besoni se cilat janë pritshmëritë tuaja nga një marrëdhënie për çështjet që po shkaktojnë mosmarrëveshje të përsëritura. Më pas pyetini nëse mendojnë se këto pritshmëri janë të arsyeshme. Është gjithashtu e rëndësishme të flisni me partnerin tuaj për këto pritshmëri dhe nëse ai ndihet i aftë t’i përmbushë ato dhe të përpiqet të arrijë një rrugë të mesme.

Jeni të tërhequr nga partnerët që nxisin pasiguritë tuaja

Është e zakonshme të ndihemi të tërhequr nga njerëzit që pasqyrojnë marrëdhëniet e para intime të jetës sonë. Nëse këto marrëdhënie ishin të shëndetshme, atëherë zakonisht nuk ka asnjë problem. Megjithatë, nëse kemi përjetuar marrëdhënie problematike në fillim të jetës, atëherë mund të zgjedhim partnerë që përsërisin të njëjtin model.

Kjo, nga ana tjetër, mund të çojë në rishfaqjen e mosmarrëveshjeve të ngjashme që kemi përjetuar në të kaluarën – për shembull, ne mund të zihemi me partnerin tonë për atë që pamë që prindërit tanë të ziheshin, ose për atë që donim të pretendonim nga kujdestarët ne dhe ne dhe nuk guxuam kurrë.

Merrni kohë për të menduar nëse ka pasur debate të përsëritura me partnerin tuaj aktual që keni përjetuar edhe në marrëdhëniet e mëparshme. Kushtojini vëmendje ndjenjave dhe nevojave të paplotësuara që lindin. A duken të njohur? Mundohuni të mendoni për herën e parë që jeni ndjerë në këtë mënyrë. Nëse këto kujtime datojnë që nga fëmijëria ose vitet e adoleshencës, kjo mund të jetë një shenjë se po riprodhoni modele të hershme lidhjeje në marrëdhënien tuaj aktuale.

Në çdo rast, komunikimi i sinqertë, durimi me veten dhe hapja ndaj ndryshimit mund të ndihmojnë shumë drejt shërimit të plagëve që çiftet krijojnë nga mosmarrëveshjet e tyre. Nëse një çift mendon se është në një ngërç, mund t’i drejtohet gjithmonë një eksperti, i cili do të ndihmojë në kristalizimin e shkaqeve që krijojnë debatet e përsëritura.