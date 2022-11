Mbyllja e hetimeve për Inceneratorin e Elbasanit/ Berisha: SKAP-i partisë nuk njeh ligj, moral, normë dhe standard!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka komentuar mbylljen e hetimeve nga SPAK per inceneratorin e Elbasanit, duke deklaruar se është bere me “urdhër te Edi Rames”.

Duke e akuzuar kryeministrin per krijimin “e ndermarrjes se tij”, pra inceneratoreve, Berisha tha se Rama ka firmosur per te vjedhur fondin e Keshillit te Ministrave.

“Edi Rama urdhëroi SKAP-in e partisë të mbyllë hetimet për djegësin e Elbasanit. Një akt i mirëfilltë kriminal. Dosja e Elbasanit është dosja e parë e organizatës kriminale që kryeson Edi Rama, por është dy herë më e madhe ajo e Fierit dhe katër herë më e madhe ajo e Tiranës. Ato janë të lidhura pazgjidhshmërisht. Askush përveç SKAP-it të partisë nuk mund t’i zgjidhë ato. SKAP-i partisë shkelmoi mbi të gjitha shkeljet e Edi Rarmës, Agaçit dhe të tjerëve edhe në rastin e Elbasanit. SKAP-i i partisë së tij injoroi faktin se Edi Rama futi në zjarr dhe dogji planin e veprimit të hartuar me 4 milionë euro nga BE për mbetjet. Edi Rama për krijimin e ndërmarrjes së tij për djegësa, grisi vendimin e Agjencisë së Prokurimeve Publike, që i thotë se kjo formë me negociata të mbyllura, nuk ekziston. SKAP-i i partisë e legjitimon me një akt kriminal. SKAP-i i partisë injoroi faktin se janë kryer 17 procedura nga Agaçi i Ramës në 24 orë, janë mbledhur 17 firmë, që nuk ndodh në histori përveç gjendjeve super të jashtëzakonshme. SKAP-i i partisë kërkon të mbyllë aferën me Lefter Kokën. Nuk kam asnjë sentiment për të, por Lefter Koka në buxhetin e tij të Ministrisë së Mjedisit ka pasur zero buxhet, zero lekë. Lefter Koka nuk mund të ndërtonte kurrë asnjë djegës në Elbasan, Fier apo Tiranë. Të gjithë lekët janë nxjerrë nga fondi i emergjencave të Këshillit të Ministrave me firmat e Edi Ramës dhe Arben Ahmetajt. Pra është Edi Rama që vodhi fondin e Këshillit të Ministrave për ndërmarrjen që krijoi. SKAP-i partisë nuk njeh ligj, moral, normë dhe standard.”, u shpreh Berisha.