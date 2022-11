“Nëse ju kënaqin pagat e çmimet, rrini në shtëpi”, Berisha thirrje të rinjve për pjesëmarrje në protestë: Radha juaj t’i dilni zot vetes e Atdheut

Kreu i PD Sali Berisha ka postuar ditën e sotme një video në TikTok ku ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e nesërme.









“Të dashur miqtë e mi të Tik Tokut, në prag të protestës madhështore të 12 nëntorit, dëshiroj tju ftoj të reflektoni mbi drejtimin që po ecën Shqipëria. në rast se mu ndjeheni të kënaqur, me mundësit ë që Shqipëria ofron më arsimin me rrogat me çmimet, ju nesër mund të qëndroni në shtëpi, por nëse ndiheni të pakënaqur me gjithë këto e të pafuqishëm për të bërë ndryshimin që doni, ju ftoj të bashkoheni me protestën e nesërme të qytetarëve shqiptarë.

Prania juaj në protestë nuk është një akt partiak, por një dalje zot për të ardhmen tuaj dhe të vendit që ndodhet në rrezik.

Në vitet 90 unë bashkë me bashkëmoshatarët tuaj kryem detyrat tona ndaj vetes kombit dhe Shqipërisë.