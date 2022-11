Një rrugë shpëtimi nga situata në të cilën ndodhet sot, Perëndimi i dha gjoja presidentit të Rusisë Vladimir Putin, siç pretendon të paktën një analist rus me marrëdhënie me Kremlinin.









Profesori Valery Solovey, i cili gjithashtu dha mësim në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, tha të premten se dorëzimi do të nënkuptonte që Rusia të heqë dorë nga i gjithë territori që ka kapur në Ukrainë. Përjashtim do të jetë Krimea, e cila do të bëhet një zonë e çmilitarizuar, statusi i së cilës do të diskutohet në vitin 2029.

Shkëmbimi, raporton Daily Mail, do të jetë imunitet për Putinin dhe bashkëpunëtorët e tyre nga çdo krim, por edhe qëndrim në pushtet për presidentin e Rusisë.

Ideja, shtoi analisti rus, u diskutua midis Ukrainës dhe aleatëve të saj perëndimorë përpara se t’i paraqitej rrethit të bashkëpunëtorëve të Putinit, të cilët, ndoshta më interesantja, reaguan pozitivisht.

Në çdo rast, javët e fundit Rusia ka kërkuar kthimin në tryezën e bisedimeve ku dy palët, Rusia dhe Ukraina, ishin ulur për disa ditë në fillim të luftës. Por SHBA sheh edhe një dritare mundësie për bisedime, për shkak të dimrit në Ukrainë, i cili rëndon ndjeshëm mundësinë e kryerjes së operacioneve ushtarake.

Megjithatë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se ai kurrë nuk do të negociojë për sa kohë që Vladimir Putin të mbetet në pushtet.