‘Pushtimi’ nga emigrantët shqiptarë/ ‘Sky News’ i shkon Ramës në zyrë: Britania na detyrohet një falje. Sulmi i llogaritur, për disa vota më shumë!

Mediat britanike vijojnë t’i bëjnë jehonë debateve dhe deklaratave më të fundit përsa i përket emigrantëve shqiptarë, të cilët çdo ditë e më shumë po dynden drejt Britanisë së Madhe, për një jetë më të mirë.

Artikulli i radhës vjen nga prestigjiozja ‘SkyNews’, e cila ka zhvilluar një intervistë me Kryeministrin Edi Rama, të cilin e pyet në lidhje me situatën në fjalë, ndërsa theksin e vë që në titull te kërkesa e tij për një ‘falje’ publike të qeverisë britanike, drejtuar shqiptarëve.

Debati u ndez pas deklaratës se Suella Braverman, Sekretarja e Brendshme britanike, e cila disa ditë më parë i përshkroi emigrantët shqiptarë që shkojnë në Britani si ‘pushtues’, deklaratë e cila ngjalli debate të mëdha dhe pakënaqësi mes dy liderëve të të dy vendeve.

Sipas Ramës, ky ka qenë një sulm i llogaritur mjaft mirë nga ana e zyrtares britanike, dhe e gjitha kjo sipas kreut të qeverisë shqiptare, është bërë për disa vota me shumë.

Ndërkohë, i pyetur për nivelin e tij të përgjegjësisë në lidhje me eksodin e madh të shqiptarëve, Rama e shmangu duke thënë se, kjo është diçka normale që ndodh në një vend që, ashtu si e gjithë bota, është prekur nga kriza ekonomike e pasluftës.

Keni dëgjuar deklarata të shumta që vijnë nga Britania e Madhe në lidhje me emigrantët shqiptarë. Si ju bëj ju të ndiheni ndaj këtyre deklaratave?

Më duhet të them se në politikë, ndonjëherë, të tilla gjëra mund të ndodhin. Por, çfarë më bën përshtypje është fakti se asnjëherë nuk kam dëgjuar një falje. Gjë që më bën të mendoj që, në vend të deklaratave ekzagjeruese e frustruese, ky ka qenë një sulm i llogaritur. Dhe kjo është ajo që është për t’u shqetësuar më shumë.

Ju po thoni që Shqipëria kërkon një ‘falje’ nga Britania e Madhe?

Ne nuk e duam këtë ‘falje’ në sensin që nuk mund të jetojmë pa të. Kur kërkon falje, është gjithçka në rregull, janë gjëra që ndodhin. Por, kur nuk kërkon falje dhe kur e shmang atë, atëherë do të thotë se me këtë që ke thënë, ke dashur të nënkuptosh diçka. Pra, kjo do të thotë që pas kësaj është një llogari. Do të thotë që ti je duke folur qartë për një numër të caktuar votuesit që duan ta dëgjojnë këtë gjë dhe ti po i ushqen ata, sepse ke nevojë për votat e tyre. Por, pasojat e kësaj gjëje mund të jenë shkatërruese për njerëzit. Si për njerëzit tanë në Britaninë e Madhe, po ashtu edhe për vetë britanikët.

Le të flasim pak për peshën tuaj të fajit në gjithë këtë. Ju jeni prej 9 vitesh Kryeministër i këtij vendi dhe kemi dëgjuar njerëzit tuaj që thonë shpeshherë që: Këtu nuk ka të ardhme. Këtu nuk ka shpresë. Vendi është i korruptuar dhe që këtu nuk kanë asnjë arsye për të jetuar, ndaj ata duhet medoemos të largohen nga vendi. Sa përgjegjësi keni ju personalisht në gjithë këtë?

Është e vërtetë që keni dëgjuar njerëz të thonë të tilla gjëra. Po ashtu është e vërtetë edhe që tani është një periudhë kohe ku ka një prani të madhe të ndikimit të keq, në përgjithësi në botë, për shkak të luftës, për shkak të krizës ekonomike, për shkak se menjëherë pas pandemisë u përballëm me një tjetër situatë, etj etj. Ne e dimë mirë se çfarë duhet të bëjmë. Ne duhet të bëjmë gjithçka për të përballuar situatën këtu dhe ta bëjmë më të mirë për këdo. Por, gjithashtu ne e dimë edhe se çfarë që të bëjmë, Shqipëria nuk do të jetë kurrë Londër, Paris apo Berlin.