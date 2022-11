“Sa përgjegjësi ndjen kryeministri për mungesën e shpresës që po i shtyn njerëzit të ikin”/ “Sky News”, reportazh nga Tirana për emigrantët në Britani!

Nga Siobhan Robbins









Në një kafene në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, po shikojmë një video të tronditur të një gomoneje të mbushur me 44 emigrantë që kalojnë Kanalin për në Angli.

Kontrabandistët i kanë ngjeshur fort. Çdo person shtesë do të thotë më shumë para. Ka katër ose pesë jelek shpëtimi për të gjithë varkën.

“Isha shumë i frikësuar sepse nuk kishte shumë jelek shpëtimi”, tha 32-vjeçari shqiptar duke na treguar pamjet e filmuara muajin e kaluar.

“Nuk e kam menduar shumë. Ne e morëm atë rrezik dhe shumica e njerëzve kishin frikë.”

Ai ishte në atë varkë atë ditë pasi u pagoi trafikantëve kurdë 3,500 € (3,000 £) për ta çuar në MB.

Pasi udhëtoi nga Shqipëria nëpër Evropë për në Belgjikë dhe më pas në Francë, ai priti në një kamp për një sinjal se ishte koha për t’u larguar.

Ai është një nga më shumë se 12 mijë shqiptarët që këtë vit kanë kaluar ilegalisht në Angli me varka të vogla.

“Kur arritëm në ujërat angleze, njoftuam policinë angleze: “Jemi në rrezik, a mund të na ndihmoni?”

“Ata erdhën, na ndihmuan dhe na çuan në breg”, tha ai.

Disa ditë më vonë ai u dëbua përsëri në Shqipëri, por kjo histori është e zakonshme.

“Nëse do të kisha mundësi, do të shkoja tani në Angli”

Pamjet e udhëtimeve janë të lehta për t’u gjetur në mediat sociale, siç janë reklamat nga kontrabandistët për kalimet me çmime të ulëta.

Ato janë oferta joshëse për shumë në Shqipërinë verilindore, këndi më i privuar i një prej vendeve më të varfra të Evropës.

Pagat janë të ulëta, vendet e punës janë të pakta dhe njerëzit duan të ikin.

Alex, emri i të cilit është ndryshuar, është mes mijërave që paguanin kontrabandistët për ta çuar në MB, ku ai punoi ilegalisht për vite përpara se të dëbohej.

“Nëse do të kisha mundësi, do të shkoja tani në Angli,” tha ai.

“Këtu nuk ka punë, nuk ka asgjë … dhe ju do të punoni 10 orë për 10 £, në thelb kështu që nuk ka jetë këtu.”

Ai nuk është një rast i izoluar – shumica e emigrantëve shqiptarë vijnë nga ky rajon.

Në një fshat, kryetari i komunitetit na tha se popullsia e dikurshme prej 2000 banorësh është zvogëluar në rreth 400 që nga rënia e komunizmit.

Ai tha se disa shkuan në qytet, por shumë u arratisën jashtë vendit.

“Jo vrasje, jo drogë”

Në qytetin e Kukësit, është një histori e ngjashme. Njerëzit na thonë se çdo familje ka dy ose tre persona që jetojnë në MB.

Disa janë atje ligjërisht, të tjerët jo. Pra, pse, pyes veten, a është kaq një destinacion i ëndrrave?

“Ajo që unë mendoj se në MB është një jetë e mirë – pa vrasje, pa drogë – ky është mendimi im”, tha një burrë që e quan veten David.

Nuk është emri i tij i vërtetë – ai e ndryshoi atë, pasi edhe ai ka kaluar kohë më parë ilegalisht në MB.

Në vend që të paguante kontrabandistët, ai tha se udhëtoi për në Francë dhe preu telin rreth parqeve të kamionëve përpara se të fshihej në kamionë dhe të bënte rrugën për në Angli.

Ai punoi për pesë vjet para se të dëbohej. Ai tha se duhej të shkonte që të mund të bënte para për t’i dërguar përsëri familjes së tij.

“Të gjithë punojmë shumë”.

“Disa ju quajnë kriminelë. A jeni kriminelë?”, e pyeta.

“Jo, jo, jo, jo, absolutisht jo, nuk dua ta dëgjoj këtë.

“Kush e thotë, është gënjeshtar. Shqiptarët nuk janë kriminelë. Shqiptarët janë njerëz të mirë, kulturë e mirë. Ne të gjithë punojmë shumë”, u përgjigj ai.

“Por ti shkel ligjin për të shkuar. Ti shkon ilegalisht”, i thashë.

“Po, ilegalisht. Por të gjithë, ne shkojmë ilegal. Unë ju thashë, për një jetë të mirë”, u përgjigj ai.

Numri i shqiptarëve që vijnë me varka të vogla është rritur nga 800 në 2021 në më shumë se 12,000 në 2022.

Rreth 10,000 prej tyre ishin të rinj – që është rreth 1% e meshkujve në moshë pune, sipas Eurostat.

Statistikat e Home Office tregojnë se mesatarisht 53% e kërkesave shqiptare për azil u jepen, kryesisht grave dhe fëmijëve.

Sekretarja e Brendshme Suella Braverman kohët e fundit iu referua “një pushtimi” të azilkërkuesve, një koment që shumë besojnë se ka bërë pak për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit.

Kryeministri shqiptar Edi Rama më tha: “Nuk kam dëgjuar kurrë një falje, gjë që më bën të mendoj se në vend të shprehjes së ekzagjeruar të zhgënjimit, ky ishte një sulm i llogaritur. Dhe kjo është gjëja më shqetësuese. Kur kërkon falje, është në rregull – ndodh”.

“Kur nuk e bën, dhe kur e shmang, atëherë do të thotë se dëshiron diçka nga ajo që thuhet. Pra, do të thotë se ka një llogaritje pas saj, do të thotë që vërtet po flet me një numër të caktuar votuesish që duan të dëgjojnë këtë”.

“Dhe ju po i ushqeni me këtë sepse keni nevojë për votat e tyre. Por pasojat e kësaj mund të jenë shkatërruese për njerëzit, për njerëzit tanë në Britani dhe për vetë Britaninë”.

Ai tha se ka ngritur vazhdimisht idenë e një force speciale të përbashkët me MB për të ndihmuar në shënjestrimin e trafikantëve.

“Shqipëria nuk do të jetë Londër, nuk do të jetë Paris, nuk do të jetë Berlin”

Por duke qenë kryeministër që nga viti 2013, pyesja veten se sa përgjegjësi ndjente për ndjenjat e mungesës së shpresës që po i shtyjnë njerëzit jashtë.

“Është e vërtetë që ju mund të dëgjoni njerëzit që thonë kështu dhe është gjithashtu e vërtetë që tani është një periudhë kohore kur ka shumë ndikim të keq në përgjithësi në botë për shkak të luftës, për shkak të krizës [pas] pandemisë”, tha ai.

“Menjëherë është një situatë tjetër sepse e mira sepse, sepse, sepse… Ne e dimë se çfarë duhet të bëjmë. Duhet të bëjmë gjithçka për të përmirësuar situatën këtu dhe për ta bërë atë gjithnjë e më të mirë për të gjithë”.

“Por ne e dimë gjithashtu se çfarëdo që të bëjmë, Shqipëria nuk do të jetë Londër, nuk do të jetë Paris, nuk do të jetë Berlin”.

Një zëdhënës i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar tha: “Ne po shohim një numër të madh shqiptarësh që rrezikojnë jetën e tyre dhe bëjnë udhëtime të rrezikshme dhe të panevojshme në MB – numrat po rriten dhe kjo nuk mund të vazhdojë”.

“Me bashkëpunimin e qeverisë së Shqipërisë, ne po shfrytëzojmë çdo mundësi për të përgjuar punën e bandave të organizuara kriminale dhe kontrabandistëve të njerëzve dhe për të përshpejtuar largimin e shqiptarëve pa të drejtë të jenë në Britaninë e Madhe.

Ndërkohë që dhjetëra mijëra shqiptarë jetojnë legalisht në Britaninë e Madhe, gjithnjë e më shumë po rrezikojnë jetën e tyre në det.

Pa shpresë të përtërirë në vend dhe bashkëpunim më të mirë nga jashtë ata do të vazhdojnë të vijnë.