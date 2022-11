Sharon Stone, sesioni fotografik që të kujton… “Instinkti bazik”

Një fotosesion që të kujton… “Basic Instinct” është realizuar nga Sharon Stone.

Aktorja hollivudiane u fotografua për kopertinën e revistës ‘Harper’s Bazaar’ në një stol, e veshur me një fustan të zi mahnitës dhe çizme dhe imazhet e publikuara u kujtuan fansave të saj skenën e famshme të filmit të vitit 1992.

