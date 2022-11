Vetëm 20 sekonda/ Shikoni momentin fatal të vrasjes së “Diabolikut”/ Si u “hoq qafe” shefi u ultrasve të Lacios pranë shoferit kubanez dhe truprojës!

Kanë dalë pamjet e vrasjes së kryetarit të ultrasve të Lacios, Fabrizio Piscitelli, i njohur me nofkën “Diaboliku”. Pamjet i kanë nxjerrë mediat italiane të cilat bëjnë me dije se vrasësi shpejton hapin kur afrohet me 53-vjeçarin Piscitelli.









Diabolik është ulur në një stol në parkun e Ujësjellësve. Pranë tij është truproja dhe shoferi kubanez. Gjithçka përmbyllet në 20 sekonda. Personi i përfshirë në vrasjene tij dhe i kapur nga kamerat, për prokurorët është Raul Esteban Calderon.

Kujtijmë se Diabolik është ekzekutuar më 7 gusht 2019. Ai ka qenë shefi ultras i Irriducibili, një trafikant droge në rritje në sheshin e pasur romak.

