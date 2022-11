Takoi Ramën dhe darkoi me Dukën në Tiranë/ Ish-fituesi i Tripletës me Interin kandidat për stolin e Shqipërisë!

Kombëtarja shqiptare luajti dje miqësoren e parë për këtë muaj ndaj Katarit në Spanjë, në drejtimin e Edi Rejës, që me shumë mundësi i kanë mbetur edhe dy ndeshje në stolin kuqezi, atë me Italinë në 16 nëntor dhe tri ditë më vonë me Armeninë.









“Panorama Sport” mëson se një tjetër emër i ri ka dalë në skenë për të marrë “timonin” e Shqipërisë. Bëhet fjalë për Esteban Kambiason, ish-lojtarin e Interit dhe kombëtares argjentinase.

PRAPASKENAT

Me italianin Edi Reja, i cili është edhe në muajin e fundit të kontratës, FSHF po punon për të gjetur një zëvendësues, edhe pse ndarja me 77-vjeçarin pritet të bëhet pas miqësoreve me Italinë dhe Armeninë.

Ndërkohë, nga ana tjetër, përveç Marko Xhampaolos, i cili po ashtu është një pistë, në skenë ka dalë edhe emri i Esteban Kambiasos.

Mësohet se fituesi i tripletës së famshme me Interin ka darkuar me kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, dhe ka pasur edhe një bisedë për këtë gjë.

Madje argjentinasi ka qenë në takim edhe me kryeministrin e vendit Edi Rama. Edhe pse akoma nuk kemi asgjë zyrtare, Kambiaso është një nga kandidatët potencialë për të udhëhequr Shqipërinë në rrugën e kualifikueseve të Europianit, të cilat do të nisin vitin e ardhshëm.

KAMBIASO

Argjentinasi e mbylli me futbollin e luajtur pesë vite më parë, kur aktivizohej për Olimpiakosin në Greqi, ndërkohë karriera e tij është tek Interi, ku qëndroi për 10 vite nga 2004 deri në 2014.

Ai ka veshur edhe fanellën e Real Madridit, Lestërit apo River Plejtit dhe Independiente në Argjentinë. Fitues i tripletës së famshme me Interin dhe pesë kampionate në Serinë A.

Kambiaso aktualisht është 42 vjeç, ndërkohë sapo la futbollin përfundoi edhe kursin e trajnerit në Koverçano.

Ai e nisi duke stërvitur ekipe të reja në Serinë C dhe më pas roli i tij i fundit si drejtues është kur në 2018-ën hyri në stafin teknik të Zhoze Nestor Pekerman, trajnerit të Kolumbisë, për Botërorin e vitit 2018.

Nga maji në shtator, aventura e tij te Kolumbia përfundoi shpejt, me largimin e Pekerman.